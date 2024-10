Amizmiz : Douar Shems’y lance une collecte de fonds pour les orphelins du séisme

Inaugurée vendredi dans la commune d’Amizmiz, province d’Al Haouz, la structure sociale Douar Shems’y a lancé une collecte de fonds en ligne, afin de pérenniser son fonctionnement en faveur des actions auprès des orphelins du séisme ayant frappé la région, l’année dernière. D’ici la fin octobre, l’ambition est de récolter 450 000 DH pour «subvenir au besoin de 144 enfants sur la période de l’hiver».

Selon les représentants de l’initiative, «les fonds seront ventilés de la façon suivante : des fournitures pour les enfants allant de la maternelle au primaire (jeux, livres cartables) à hauteur de 100 000 DH, des couvertures et du chauffage pour l’hiver (50 000 DH), des adultes accompagnants formés et présents (150 000 DH), santé (médecins et psychologue) et pharmacie : 40 000 DH, hygiène : 70 000 DH, eau et électricité : 40 000 DH».

Selon la même source, «les donateurs recevront sous la forme d’une newsletter l’avancement du Douar Shems’y, les actualités de la communauté qui y vit et des rapports réguliers sur les dépenses, ainsi que l’organisation de visites sur le site pour ceux qui souhaitent venir voir».

Dans son appel, l’établissement souligne que «cette campagne de dons auprès du grand public est déterminante pour lancer la vie du Douar et assurer les besoins imminents de l’hiver si brutal dans cette région». D’autres sources de financement seront prochainement sollicitées, afin de «pérenniser la vie du village sur 2025 et les prochaines années».

Vendredi dernier, l’inauguration s’est déroulée en présence des partenaires locaux et internationaux, des autorités locales, ainsi que des habitants, portés sur une initiative inscrite dans le cadre de la reconstruction post-séisme à Al Haouz.

La gestion de Douar Shems’y est assurée par l’Association marocaine d’aide aux enfants en situation précaire (AMESIP), au sein d’un village écologique qui accueille 144 enfants. A ce titre, il propose aux enfants un cadre éducatif, culturel et social, dans le but de les aider à se reconstruire. Il assure également un soutien psychosocial, à travers des thérapies individuelles et des ateliers collectifs.