Cous Cous Fest : Le Maroc remporte le championnat du monde de couscous en Sicile

Le Maroc a remporté le Championnat du monde de couscous, tenue dans le cadre du Cous Cous Fest à San Vito Lo Capo (Sicile) du 20 au 29 septembre et réunissant les chefs cuisiniers de 10 pays. Initiée par l’agence Feedback et la municipalité de la ville italienne, la compétition a ainsi connu la consécration du binôme marocain Hanae Chaoui, du restaurant marocain La Medina, ainsi que Mourad Dakir de Maison Touareg, première enseigne de spécialités marocaines à Milan.

«Bien plus qu’un plat, notre recette est un symbole de famille, de tradition et de gratitude. Ce couscous renferme les saveurs authentiques des montagnes du Haut Atlas, dans la province d’Al-Haouz, où chaque ingrédient est soigneusement sélectionné et fait avec amour», affirment Hanae Chaoui et Mourad Dakir.

Le binôme a reçu le prix des mains du maire de San Vito Lo Capo, Francesco La Sala, et de Francesco Formisano, PDG de Bia Cous Cous, lors d’une cérémonie organisée ce week-end. Le Maroc a été en lice avec la Chine, une équipe représentant Médecins Sans Frontières, la Russie, la Palestine et Israël, d’Erythrée, l’Italie, la Tunisie et l’Ukraine.