A l’ONU, Pedro Sanchez déçoit le Polisario

Le chef du gouvernement espagnol a déçu le Polisario et l’Algérie. Dans son allocution à la 79e session de l’Assemblée générale de l’ONU, Pedro Sanchez a affirmé que «l'Espagne continuera à soutenir l'envoyé personnel du secrétaire général des Nations unies pour parvenir à une solution mutuellement acceptable dans le cadre de l’Organisation», rapporte la présidence de l’exécutif dans un communiqué.

Sanchez a de nouveau fait l’impasse sur le «droit à l'autodétermination du peuple du Sahara occidental» et «l’organisation d’un referendum» au Sahara. Il faut remonter à son intervention devant l’Assemblée générale de l’ONU de septembre 2018 pour retrouver ces marqueurs de la position du Polisario.

Pour rappel, la Déclaration conjointe du 7 avril 2022, sanctionnant les entretiens entre le roi Mohammed VI et Pedro Sanchez, dispose en effet que «l’Espagne considère l’initiative marocaine d’autonomie, présentée en 2007, comme la base la plus sérieuse, réaliste et crédible pour la résolution de ce différend». Depuis, Sanchez n’a eu cesse de réitérer sa position.

Les médias du Front et de l’Algérie ont passé sous silence l’intervention du Premier ministre espagnol à l’Assemblée générale de l’ONU.