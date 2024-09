Maroc : Solidaires avec le Liban, partis et ONG appellent à la fin de la normalisation avec Israël

Le bureau politique du Parti du progrès et du socialisme (PPS) a exprimé sa condamnation de «l’agression sioniste brutale contre le Liban» ayant fait «des centaines de victimes, des milliers de blessés et des destructions généralisées», en «violation grave de sa souveraineté et de la sécurité du peuple libanais, à la suite des attentats terroristes via les outils de communication utilisés par la résistance et nombre d’intérêts dans le sud du pays».

Dans un communiqué, la formation de gauche souligne que «l’obstination de l’entité sioniste à élargir le périmètre des offensives vers le territoire libanais, en plus de la guerre d’extermination qui se poursuit en Palestine, confirme le projet de cette entité criminelle à faire embraser toute la région, sur fond de complicité ou d’inaction américano-occidentale, ainsi que le silence arabe inacceptable».

«Face à cette escalade dangereuse au sud du Liban, laquelle exprime une fois de plus la nature criminelle et brutale de l’entité sioniste qui continue de saigner le peuple palestinien dans les territoires occupés, en particulier à Gaza depuis près d’un an», le parti d’opposition qualifie d’«inutile» toute «normalisation ou relation équitable avec cette entité voyou, qui refuse de se conformer à la légitimité internationale et à toute démarche de paix dans la région»,

Dans ce même sens, le parti du Live a appelé les Etats arabes à «prendre une initiative commune, forte et influente pour mobiliser la communauté internationale et freiner l’entité sioniste dans sa quête insensée d’élargir le cercle de la guerre, du meurtre et de la destruction dans toute la région».

Des ONG soutiennent la résistance et appellent à la fin de la normalisation

De son côté, l’association Justice et bienfaisance a exprimé sa «ferme condamnation» des offensives israéliennes contre le Liban, qui selon la Jamâa ont été menées «avec le feu vert de l’administration américaine, le silence international et l’échec des Etats arabes et musulmans ainsi que leurs institutions, telles que la Ligue arabe, l’Organisation de la coopération islamique, entre autres».

Et d’ajouter : «Ces attaques extrêmes commises par l’entité usurpatrice contre le Liban et sa résistance sont dues au soutien à Gaza et à son peuple, dans le contexte de la guerre d’extermination menée par les sionistes» depuis le 7 octobre 2023.

L’instance a appelé «la nation arabe et islamique, en particulier ses populations, ses forces vives, ses élites et les peuples libres du monde, à s’engager largement dans une solidarité avec le Liban et à poursuivre leur soutien avec Gaza jusqu’à ce que l’agresseur israélien soit vaincu».

Matrice idéologique du PJD, le Mouvement unicité et réforme (MUR) a également condamné «l’Holocauste commis par l’occupation nazi-sioniste contre les civils en Palestine et au Liban», tout en dénonçant «le soutien direct américain à l’entité sioniste dans sa guerre et son terrorisme contre les peuples palestinien et libanais».

Dans un communiqué, le MUR a également dénoncé «la négligence de la part des Etats arabes et musulmans, face à l’effusion du sang des enfants, des femmes et des civils en général dans cette offensive continue et destructrice, déclenchée contre le Liban et la Palestine».

Par ailleurs, le mouvement a exprimé sa fierté de «la résistance libanaise, qui a œuvré depuis le 7 octobre 2023 «pour soutenir le peuple palestinien et sa vaillante résistance dans la bataille des inondations d’Al-Aqsa», tout en réaffirmant son appui à la résistance palestinienne et libanaise, «dans son combat honorable contre l’occupation sioniste, ennemi de la nation arabe et islamique».

A ce titre, l’instance a appelé les responsables marocains à «revenir sur tous les accords avec l’occupant», en plus de fermer le bureau israélien de liaison à Rabat et «annoncer officiellement la cessation du processus de normalisation».

Hier, le Front marocain de soutien à la Palestine et contre la normalisation a tenu un sit-in devant le Parlement à Rabat, pour exprimer sa solidarité avec Palestine et le Liban, en proie aux bombardements israéliens. Lors du rassemblement, le drapeau de l’Etat hébreux a été brûlé et les participants ont scandé des slogans en faveur de la résistance dans les deux pays attaqués, tout en dénonçant la normalisation.

Parallèlement à la guerre d’occupation en cours en Palestine, Israël a lancé, depuis lundi, de violents raids sur diverses régions du Liban, entraînant la mort de plus de 560 personnes.