Le Polisario exclu du Forum Indonésie-Afrique

Le gouvernement indonésien n’a pas convié le Polisario à la 2e édition du Forum Indonésie-Afrique, qui se tient le 2 et 3 septembre à Bali. Une exclusion passée sous silence à Alger et dans les camps de Tindouf.

Néanmoins, le président du Conseil de la nation (Chambre haute en Algérie) a tenu, hier dans un discours lu en son nom lors de la première édition du Forum parlementaire Indonésie-Afrique organisé également à Bali, à défendre les positions du Polisario.

«Nous ne pouvons ignorer la poursuite du phénomène colonial au Sahara occidental occupé et, par conséquent, nous devons exiger la nécessité d'accélérer la décolonisation de la dernière colonie du continent africain», a souligné Salah Goudjil.

En marge de ce Forum Indonésie-Afrique, Nasser Bourita s'est entretenu, ce jour à Bali, avec la ministre des Affaires Étrangères de la République d'Indonésie, Mme Retno Marsudi.

L’Indonésie, membre du Comité des 24 de l’ONU, apporte son «soutien aux efforts déployés par le Secrétaire général des Nations unies et son Envoyé personnel pour faire avancer le processus politique au Sahara occidental et trouver une solution juste, durable, mutuellement acceptable et réaliste au conflit».