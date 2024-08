Le Maroc aux JO2024 : Après le PJD, le PPS et l’USFP demandent la comparution de Benmoussa et Laraichi

Après le PJD, deux nouveaux groupes de députés de l’opposition réclament la comparution de Chakib Benmoussa, ministre de l'Education Nationale, du Préscolaire et des Sports, et Faïçal Laraichi, président du Comité olympique marocain, devant la Commission de la Culture, l’Enseignement et la Communication.

Le PPS a appelé à la «tenue dans les plus brefs délais» de ladite Commission, en présence de Benmoussa et Laircachi afin qu’ils apportent des explications sur «les résultats décevants de la participation sportive marocaine aux JO de Paris».

La même requête a été formulée par le groupe des députés de l’USFP. Les socialistes ont souligné, dans une lettre adressée au président de la Commission de la Culture, l’Enseignement et la Communication, Addi Chajri du PPS, qu’ils ont suivi «avec beaucoup d'intérêt et une grande inquiétude les résultats négatifs, médiocres et déshonorants obtenus par les sports nationaux lors de la 33ème édition des Jeux Olympiques de Paris 2024».

Sans réclamer la comparution de Chakib Benmoussa et Faïçal Laraichi, deux députés de la majorité gouvernementale, Abdellatif Ezzaim du PAM et Abdelaziz Darouich de l’Istiqlal, ont adressé des questions écrites portant sur le même sujet au ministre de l'Education Nationale, du Préscolaire et des Sports (RNI).