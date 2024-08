JO 2024 : Le Maroc bat largement l’Egypte (6-0) et décroche sa première médaille olympique en football

Le Maroc a réussi à se hisser à la troisième place du podium, au tournoi de football des Jeux olympiques de Paris (JO 2024), à l’issue d’un match épique de classement où il a largement battu l’Egypte (6-0). Dans l’avalanche de buts qui ont plu dès la première mi-temps, Soufiane Rahimi, jusque-là meilleur buteur de cette édition, a signé un doublé.

Le premier but de la rencontre, lui, porte le nom d’Abdessamad Ezzalzouli (23e). Rahimi a signé le deuxième (26e), avant que Bilal Elkhannouss ne creuse davantage l’écart avec un troisième but, dès l’entré en deuxième mi-temps (51e). Depuis la pelouse, l’international belgo-marocain qui a brillé au Mondial 2022 a dédié sa réalisation au sélectionneur national de l’équipe A, Walid Regragui, présent dans les gradins.

Soufiane Rahimi récidive pour un quatrième but des Lionceaux de l’Atlas (64e), avant qu’Akram Nakach ne signe un 5-0, face a une équipe égyptienne pour qui la troisième marche du podium devenait inataignable. Les Pharaons ont perdu tout espoir, surtout après l’annulation d’un premier but (69e) à cause d’un coup-franc tiré avant le sifflet de l’arbitre.

Première médaille olympique pour le football national

Pour clôturer les réalisations marocaines, le capitaine de l’équipe Achraf Hakimi a marqué le sixième but sur un mag'ifique coup franc, à la 87e minute de jeu. Le sifflet final de l’arbitre, à la 90e nette, a mis fin à ce qui devenait une véritable torture pour les Egyptiens.

Fier. Après la déception de la Coupe d'Afrique, j'avais très envie de réaliser quelque chose de grand avec mon pays. Aujourd'hui, tous ceux qui font partie de cette équipe se sentent très fiers, sachant que nous avons remporté la première médaille olympique de notre histoire en… pic.twitter.com/1WPic7Bi8a — Achraf Hakimi (@AchrafHakimi) August 8, 2024

A l’issue de ce match de classement 100% africain, le Maroc aura été la première nation arabe à se frayer un chemin vers le podium olympique. La sélection U23 avait décroché sa qualification à ces JO 2024, en se qualifiant à la finale de la Coupe d’Afrique des nations (CAN 2023) de sa catégorie.

Lors de la CAN U23, le Maroc a décroché le titre continental pour la première fois, en battant justement la même équipe égyptienne (2-1), qui était jusque-là tenante du titre. Durant ces JO 2024, le Maroc compte désormais sa deuxième médaille, après que l’athlète Soufiane El Bakkali a décroché l’or, hier au 3 000m steeple.

La finale du tournoi olympique de football se tient vendredi 9 août 2024. Jouant à domicile, l’équipe de France croisera le fer avec l’Espagne, pour une première place au podium et une médaille d’or.