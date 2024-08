Non grata depuis 2021, l’imam marocain Mohamed Toujgani peut retourner en Belgique

Sauf pourvoi en cassation par le parquet, l’imam marocain Mohamed Toujgani pourrait bien retourner en Belgique. Mercredi, la Cour d’appel de Bruxelles a validé sa demande de nationalité. Cette réponse positive lui permet une réadmission sur le territoire belge, après réception de sa carte d’identité dans les prochains mois. Prise dès octobre 2021 mais rendue publique en janvier 2022, une décision a précédemment ordonné le retrait du titre de séjour du concerné, initialement soupçonné de «menace pour la sécurité nationale», selon un rapport de la Sûreté de l’Etat.

Le constat du document se base sur une vidéo datée de 2009 et réapparue près de dix ans plus tard. Dans la séquence, Mohamed Toujgani appelle à «brûler les sionistes oppresseurs», dans le contexte de l’offensive israélienne sur Gaza (2008 – 2009), mais a présenté plus tard des excuses, sans que les faits ne fassent l’objet d’une plainte. En 2023, le Comité R qui contrôle les services de renseignement a qualifié l’analyse de la Sûreté de l’Etat de «disproportionnée».

Vivant en Belgique depuis 1983, Mohamed Toujgani a découvert par hasard être sous le coup du retrait de son titre de séjour en se trouvant au Maroc, lorsqu’il comptait retourner au pays d’installation de sa petite famille. Alors à la tête de la mosquée Al Khalil dans la commune bruxelloise de Molenbeek et président de la Ligue des imams de Belgique avant ce retrait, il a notamment formé des pairs.

En août 2022, le Conseil du contentieux des étrangers a rejeté un recours contre le retrait du titre de séjour, pour irrecevabilité par rapport au délai prévu pour une telle action. Après avoir reçu une carte de séjour en 2009, Mohamed Toujgani a introduit une première demande d’acquisition de la nationalité belge en mars 2019, qui avait été refusée.