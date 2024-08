Sahara-CIA files #16 : Pour le Sénégal, l’Algérie mobilisait le Polisario contre l’Afrique de l’Ouest

Le 26 mai 1978, la CIA a consacré un document au premier président sénégalais Léopold Sédar Senghor (1960 – 1980), en prévision de sa visite aux Etats-Unis, entre le 2 et le 9 juin de cette année-là. Les renseignements américains ont mentionné son opposition à la position algérienne sur le conflit du Sahara.

Déclassifié le 19 décembre 2011, le document confirme que Senghor, leader historique parmi les pays modérés d’Afrique de l’Ouest francophone, rencontra des responsables américains, dont le président Jimmy Carter, et insistera sur «ses inquiétudes quant à l’influence soviétique en Afrique». «Les relations du Sénégal avec les Soviétiques ont toujours été bonnes, mais elles se sont détériorées avec l’intervention croissante» de l’URSS en Afrique, croient savoir les services de renseignement.

Décrivant un président «inquiet» que le différend régional ne s’étende éventuellement au Sénégal, «si la Mauritanie vacille», le document fait savoir que «Senghor est particulièrement préoccupé par le conflit du Sahara occidental», d’autant qu’«il estime que les Algériens agissent comme un agent soviétique pour déstabiliser l’Afrique de l’Ouest».

Le président sénégalais soupçonne l’Algérie de rouler pour l’URSS

En vertu de l’accord de défense franco-sénégalais, «des avions de combat français sont stationnés près de Dakar pour être utilisés contre les incursions en Mauritanie du Front Polisario, soutenu par l’Algérie», ajoute la CIA, notant par ailleurs que «Senghor est préoccupé par l’ingérence soviétique et cubaine en Afrique».

Selon la même source, le président sénégalais soulignera -probablement lors de ses entretiens à Washington- l’importance «d’actions américaines supplémentaires pour lutter contre ces activités». La visite de Senghor intervient dans un contexte où le président, en poste depuis la déclaration d’indépendance du Sénégal en 1960, a été élu pour un cinquième mandat consécutif.

Publié le 10 juillet 1980 et déclassifié le 22 décembre 2016, un autre document de la CIA note que les préoccupations de Senghor se sont «récemment déplacées vers le nord, où il considère les empiétements racistes et communistes de l’Algérie et de la Libye comme une menace».

«Le Sénégal a toujours entretenu des relations étroites avec le Maroc et la Mauritanie. Il a été un partisan actif du règlement négocié de la guerre au Sahara occidental. Il a menacé de se retirer de l’Organisation de l’unité africaine si la République arabe sahraouie démocratique, proclamée par le Front Polisario, était acceptée comme membre lors de la réunion annuelle des chefs d’Etat, au début du mois.» Document déclassifié de la CIA

Méfiant des manœuvres algériennes, Senghor soutient le Maroc

Un autre document datant du 25 mars 1980, déclassifié le 22 décembre 2016, confirme que «la politique de Senghor en tant qu’homme d’Etat âgé, poète et philosophe célèbre, sa forte diplomatie personnelle et ses relations établies avec les dirigeants politiques et intellectuels du monde donnent au Sénégal une influence qui dépasse de loin les ressources économiques et les capacité limitées de l’armée du pays».

Plus loin, le même document souligne la «ferme opposition de Senghor» à «l’influence soviétique en Afrique et ailleurs» dans les pays du Mouvement des non-alignés. Il mentionne également sa «méfiance à l’égard des intentions soviétiques, laquelle teinte de nombreux aspects de la politique étrangère sénégalaise».

A ce titre, la CIA évoque le «soutien diplomatique et moral» de Léopold Sédar Senghor au Maroc dans le conflit du Sahara occidental, «en partie à cause de sa crainte que les Algériens, en soutenant le Front Polisario, agissent comme un agent de l’Union des républiques socialistes soviétiques pour déstabiliser l’Afrique de l’Ouest».