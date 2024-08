Sahara : Le plan d’autonomie du Maroc gagne un soutien croissant depuis 2007

Les détails de la proposition marocaine

La proposition marocaine se compose de 35 articles. Dans le huitième, elle mentionne que le système d’autonomie gouvernementale issu des négociations est soumis à «une consultation référendaire de la population concernée, conformément au principe d’autodétermination et aux dispositions de la Charte des Nations unies».

Dans son article 12, le texte prévoit la région dispose d’une administration locale, d’une police locale et de tribunaux régionaux. L’article 14 souligne que l’Etat marocain conserve les pouvoirs exclusifs, notamment «les éléments de souveraineté, dont le drapeau, l’hymne et la monnaie», les composantes liés «aux pouvoirs constitutionnels et religieux du Roi, en sa qualité de Commandeur des croyants» et garant de la liberté de conscience, des libertés individuelles et collectives, de la sécurité nationale et de l’intégrité territoriale, des relations extérieures et du système judiciaire du pays.

Selon l’initiative d’autonomie, le Sahara disposera d’un parlement composé de «membres élus par les différentes tribus sahraouies», ainsi que de membres issus du suffrage universel direct «par l’ensemble de la population de la région». La région peut aussi élire un Chef de gouvernement à travers le parlement régional, et qui sera ensuite nommé par le roi.

Le parlement régional, comme le prévoit l’article 22, pourra créer des tribunaux habilités à statuer sur les litiges liés à l’application des règlementations établies par les organes compétents de la région autonome du Sahara. «Ces tribunaux rendront leurs décisions en toute indépendance, au nom du roi».

Dans l’article 29, le Maroc s’est engagé à réviser «la Constitution marocaine et à y inclure un système d’autonomie gouvernementale, pour assurer la stabilité de ce système et lui donner une place particulière et appropriée au sein du système juridique du Royaume».

Le pays s’est également engagé, dans l’article 30, à prendre toutes les mesures nécessaires pour «intégrer pleinement dans son giron les personnes renvoyées dans leur patrie, dans des conditions garantissant leur dignité, leur sécurité et la préservation de leurs biens». Selon l’article 31, le Maroc accordera «une amnistie complète qui exclut toute poursuite, arrestation, détention, emprisonnement ou toute forme d’intimidation, sur la base des faits inclus dans cette amnistie».

L’article suivant confirme qu’après l’approbation par les parties du projet de système d’autonomie gouvernementale, «un conseil de transition composé de représentants des partis contribuera à organiser le retour des résidents du camp dans leur patrie, le désarmement et la démobilisation, ainsi que la réintégration des éléments armés situés en dehors du territoire de la région».