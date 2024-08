Salima Naji parmi les lauréats du Prix Européen d’architecture Philippe Rotthier 2024

La marocaine Salima Naji fait partie des lauréates du Prix Européen d’architecture Philippe Rotthier 2024 avec son projet «Citadelle Kasbah Agadir Oufella». Ce prix récompense les projets qui intègrent des techniques architecturales traditionnelles pour répondre aux défis contemporains et modernes.

Le jury de ce 14e Prix, présidé par Maurice Culot, a examiné 189 projets internationaux et sélectionné les projets lauréats et nominés dont celui de l’architecte et anthropologue Salima Naji.

Quant à la remise des prix et l’exposition, elle est prévue pour le 26 octobre 2024 à l’Auditorium du CIVA à Bruxelles en Belgique.