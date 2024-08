France : Trois lycées Casablancais parmi les plus primés au Concours général des lycées et des métiers

Lors du concours général des lycées et des métiers, qui met en épreuve et distingue les meilleurs élèves des établissements français d’enseignement général, technologique et professionnel, trois établissements marocains s’y sont distingués.

Tous les trois de Casablanca, le premier lycée qui a occupé un classement avantageux est l’École marocaine Al Jabr qui occupe la 7e place. Ses élèves ont remporté cette année le deuxième prix et deux accessits en arabe. Le deuxième lycée est le Lycée français Léon l’Africain, qui occupe la 98e place. Quant à la troisième école, elle revient au Lycée Lyautey, se classant à la 131e place.

Concernant la première place du concours général des lycées et des métiers, il est réservé au Lycée parisien Stanislas.