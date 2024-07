Abdelilah Benkirane : «J’attends qu’El Othmani m’explique la signature de la normalisation avec Israël»

Le secrétaire général du Parti de la justice et du développement (PJD), Abdelilah Benkirane, a tancé son prédécesseur pour avoir signé l’accord de normalisation entre le gouvernement du Maroc et Israël, en décembre 2020. En réunion du secrétariat général, ce week-end, il a déclaré que l’Etat hébreu était un pays avec lequel «personne ne peut traiter» et qui ne peut avoir la confiance d’aucun parti.

«Malheureusement, c’est notre ancien secrétaire général qui a signé la normalisation. Nous n’étions pas d’accord avec lui, mais nous avons compris sa position. Personnellement, j’attends toujours qu’il m’explique dans quelles circonstances il a acté ce traité», a lancé Benkirane. Selon lui, le parti islamiste «n’a jamais accepté la normalisation et ne l’acceptera jamais, encore plus maintenant, parce qu’elle ne peut pas se faire avec des hyènes». «Celui qui tue des gens, leur retire leur peau et les jette dans les rues a dépassé l’acte des hyènes», a-t-il dénoncé.

Dans son élan, Abdelilah Benkirane, lui-même ancien chef du gouvernement, s’est demandé si l’on peut «faire confiance à des gens comme ceux-là et traiter avec eux», tout en précisant qu’«il est bien question de l’Etat sioniste et non pas de tous les juifs». Par ailleurs, il a critiqué «l’incapacité des pays sunnites à tenir tête à Israël».

Dans le contexte de la guerre menée par l’occupation israélienne sur la bande de Gaza, depuis le 7 octobre 2023, Benkirane a expressément appelé à revenir sur les accords d’Abraham, ayant permis la reprise des liens diplomatiques entre Rabat et Tel-Aviv. «Il est temps de mettre fin à cette histoire de la normalisation du Maroc avec l’horrible entité criminelle», a-t-il affirmé en novembre 2023, dans une allocution.

En mars 2023, Benkirane avait été recadré suite à l'incursion du PJD dans la politique étrangère du Maroc. Dans un communiqué, le cabinet royal a indiqué que «la position du Maroc envers la question palestinienne est irréversible», rappelant au parti islamiste que «la politique extérieure du Royaume est une prérogative» du roi Mohammed VI.

Cette réaction est intervenue suite à un communiqué du PJD, où ce dernier a taxé le ministre marocain des Affaires étrangères de «défendre l’entité sioniste dans certaines réunions africaines et européennes, à un moment où l’occupation israélienne poursuit son agression criminelle».