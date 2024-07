Royaume-Uni : Le chef du Polisario courtise le nouveau Premier ministre de gauche

Après la victoire écrasante du Parti travailliste aux législatives anticipées du 4 juillet au Royaume-Uni, le chef du Polisario a adressé ses félicitations au Premier ministre Keir Stramer. Dans son message, Brahim Ghali a souligné que «le Front Polisario est une organisation sœur du Parti travailliste et nous sommes impatients de poursuivre et d'approfondir les relations existantes entre nos deux organisations, tout en persévérant dans notre quête d'un monde meilleur dans lequel prévalent la solidarité et la justice internationales, ainsi que les droits de l'Homme et le droit des peuples à l'autodétermination».

Ghali s’est dit «reconnaissant au soutien indéfectible que des centaines de députés et lords travaillistes apportent à notre peuple alors qu'il cherche à exercer son droit inaliénable à l'autodétermination».

Il espère que le Royaume-Uni, sous la conduite de Keir Stramer, «contribuera de manière pratique et efficace aux efforts internationaux visant à décoloniser le Sahara occidental, la dernière colonie d’Afrique, au service du maintien de la paix, de la stabilité et de la sécurité dans notre région».

En octobre 2019, Rabat et Londres avaient conclu un accord d’association, incluant le Sahara. Une intégration validée ensuite par la justice, au grand dam du Polisario. Le 5 décembre 2022, la Haute Cour britannique avait rejeté un recours de l'ONG «Western Sahara Campaign UK (WSCUK)» réclamant l'annulation de l’Accord d’association entre le Maroc et le Royaume-Uni. Un partenariat dénoncé par de nombreux députés travaillistes, alors dans l’opposition.