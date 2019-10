Le Maroc et le Royaume Uni signent un accord d'association

Nasser Bourita et le secrétaire d'Etat britannique chargé du développement international, du Moyen Orient et de l’Afrique du Nord, Andrew Murrison ce samedi à Londres. / Ph. DR

La signature de l'Accord d'Association entre le Maroc et le Royaume Uni s'inscrit dans la suite d’une séquence d’évolutions positives dans les relations bilatérales, a souligné Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger.

Le Maroc et le Royaume-Uni ont scellé, samedi à Londres, un accord d'association global qui restitue, dans le contexte des relations bilatérales, l’ensemble des avantages qu’ils s’accordaient mutuellement dans le cadre de l’accord d’association Maroc-Union européenne.

Signé par Nasser Bourita et le Secrétaire d'Etat auprès du ministère des Affaires étrangères et du Commonwealth, Andrew Murrison, cet accord entrera en vigueur une fois que les accords UE-Maroc cesseront de s'appliquer pour le Royaume-Uni, après le Brexit.

Outre cet Accord d'Association bilatéral, les deux parties ont procédé à la signature de trois instruments juridiques, à savoir la déclaration politique entre le Maroc et le Royaume Uni et deux accords sous forme d’échange de lettres. Ils portent, d’une part, sur un mécanisme de règlement des différends et, d’autre part, sur un accord mutuel sur l’accès au marché britannique de l’ensemble des produits issus, notamment de la région du Sahara.

La signature de ces accords, a ajouté le ministre, apporte un «jalon supplémentaire à la dynamique de renforcement des relations, consécutivement à l’installation du dialogue stratégique entre les deux pays, institué en 2018 et à la Deuxième session du dialogue stratégique qui s’est déroulée en septembre dernier.

Avec la signature de ces nouveaux accords, les relations bilatérales, qui vivent aujourd'hui l’un de leurs meilleurs moments, «s’installent durablement dans un partenariat structuré, doté d’instruments de coopération opérationnels et institutionnalisés, et porté par une ambition commune», a ajouté M. Bourita.