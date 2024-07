Royaume-Uni : Le retour de la gauche au pouvoir menace l’accord avec le Maroc, intégrant le Sahara ?

Une vague rouge a submergé, jeudi 4 juillet, les côtes du Royaume-Uni. Le Parti Travailliste a repris le pouvoir. Les résultats des élections législatives anticipées ont donné la majorité absolue, 411 députés sur un total de 650, à la formation présidée par Keir Stramer à la Chambre des représentants, mettant ainsi un terme à 14 années de règne des conservateurs. L'ex Premier ministre, Richie Sunak, a reconnu la défaite de sa formation et annoncé sa démission de la tête du Parti conservateur.

De 2010 à 2024, les relations entre Rabat et Londres ont connu une nette amélioration, notamment après la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne (Brexit), suite aux résultats du referendum en 2016. Le 26 octobre 2019, les deux pays signaient un accord d’association, incluant le Sahara. Une intégration validée ensuite par la justice, au grand dam des amis du Polisario.

En effet,le 5 décembre 2022, la Haute Cour britannique avait rejeté un recours de l'ONG «Western Sahara Campaign UK (WSCUK)» réclamant l'annulation de l’Accord d’association entre le Maroc et le Royaume-Uni, intégrant les produits du Sahara. Une décision saluée alors par le gouvernement britannique.

Fort de ce soutien, l’exécutif de Rishie Sunak a publiquement affirmé, en avril à la Chambre des représentants, qu’il ««ne considère pas l'activité commerciale au Sahara occidental comme illégale, à condition qu'elle respecte les intérêts du peuple sahraoui». Le 13 décembre dernier, Sunak a d'ailleurs nommé dernier Rob Butler, un conservateur, en tant qu’envoyé commercial du Premier ministre auprès du Maroc. Le Mexique et le Pakistan ont eu droit aussi à ce rang.



L'embellie dans les relations entre Rabat et Londres n’a pas échappé aux critiques des députés travaillistes. Ils avaient, à mainte reprises, interpellé le gouvernement sur le dossier du Sahara. Ils opéraient par des questions écrites adressées au ministère des Affaires étrangères et en portant la voix du Polisario lors de réunions, à l’initiative de parlementaires pro-Maroc réclamant de l’exécutif de reconnaitre la marocanité du Sahara.

Il est lieu de noter que le principal défenseur des positions du Polisario à la Chambre basse du Parlement, Jeremy Corbyn, a remporté son siège avec la casquette de député d'indépendant. L’actuel chef du gouvernement britannique l'ayant écarté du Parti travailliste en 2020 pour «antisémitisme».