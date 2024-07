Où voyager au Maroc ? 6 lieux de camping pour votre séjour estival en van

Que vous soyez résident marocain prévoyant votre séjour estival en van, ou que vous traversiez la Méditerranée depuis l’Europe à bord de votre camping-car pour profiter des plages dorées et de l’été au Maroc, cette liste de six campings vous concerne. Compilée sur la base des vues époustouflantes que ces lieux permettent, ainsi que les recommandations de vanlifers connus, cette sélection met en évidence les campings à proximité de destinations touristiques populaires.

1. Premier arrêt : Asilah

Asilah, charmante ville côtière située à seulement 31 km au sud de Tanger, accueille les estivants débarquant au port de Tanger Med. Dans cette cité pittoresque, une ancienne médina fortifiée surplombe une magnifique plage. Deux lieux qui valent le détour. Imprégnée d’histoire, Asilah a vécu sous domination ibérique, portugaise et espagnole, aux XVe et XVIIe siècles respectivement.

Pour les campeurs et les vanlifers, le camping Echrigui, situé juste à côté de la plage, offre toutes les conditions d'un séjour pratique. Ce camping basique propose en effet des équipements essentiels comme des sanitaires, des douches, de l’eau douce et une évacuation des eaux grises et noires, a noté Away With The Steiner, famille néo-zélandaise qui a testé les eaux (littéralement) au camping Echrigui.

Les tarifs sont abordables : 20 dirhams par personne, 30 dirhams pour le van et 8 dirhams par enfant. Si certains avis mentionnent que le camping peut être boueux pendant la saison des pluies, la plupart louent son excellent emplacement à proximité de la médina, de la plage et des commerces.

Au-delà du camping, explorez l’ancienne médina avec son marché animé riche en artisanat local. Les passionnés d’histoire pourront visiter le palais d’Ahmed Raissouni, figure du début du XXe siècle connue comme un brigand ou le dernier des pirates barbaresques. Il avait notamment kidnappé un citoyen américain à Tanger, déclenchant l’épisode «Pericaris vivant ou Raisouni mort».

A l’extérieur de la médina se trouve un autre joyau : l’incontournable église catholique romaine de San Bartolomé, construite par des franciscains espagnols en 1925. L’édifice mêle les styles architecturaux coloniaux espagnols et mauresques.

2. Mohammedia : Le réconfort d’une côte maritime accessible en ville

En continuant vers le sud, un autre spot balnéaire mérite bien l’escale : Mohammedia. Nichée entre Rabat et Casablanca, cette ville offre la combinaison parfaite de détente au bord de l'océan et d’immersion dans une dynamique urbaine à taille plus humaine que la métropole voisine.

Connue sous le nom de Fedala jusqu’aux années 1960, cette ville portuaire est surtout riche de son Histoire. Fondée en 1773 par le sultan Sidi Mohammed ben Abdallah, elle a servi d’entrepôt à céréales pour la province de Tamesna. Sa kasbah animée a longtemps abrité commerces et commerçants.

Les vanlifers pourront se reposer au Camping Ocean Bleu, avec une vue imprenable sur la côte. Le prix par nuit est de 80 dirhams pour le van, plus 20 DH pour l’électricité et 10 DH par enfant. Le camping propose également une piscine et une gamme d’activités de plage comme la pêche, la planche à voile, le ski nautique, le surf et la voile.

Envie de plus d’aventure ? Partez de là pour une excursion d’une journée à Casablanca ou à Rabat, afin d’admirer des monuments emblématiques comme la mosquée Hassan II, la tour Hassan ou le mausolée Mohammed V.

3. Oualidia : Un paradis lagunaire pour les surfeurs et les gourmets

Plus au sud, la charmante ville côtière de Oualidia est située entre El Jadida et Safi, le long de la côte atlantique. Oualidia possède un trésor unique : un lagon naturel protégé. Célèbre pour ses fruits de mer, en particulier ses huîtres qui lui ont valu le surnom de «capitale des huîtres du Maroc», cette cité enchantante offre brise fraîche, collines vallonnées et beauté pittoresque.

Laguna Park, le camping de la ville, se trouve au sommet d’une colline surplombant la plage. Bien que légèrement plus cher (110 dirhams pour le van et deux adultes, plus 20 dirhams pour l’électricité et 30 dirhams par enfant), la vue à couper le souffle vaut le détour.

Outre les estivants, Oualidia est le paradis des surfeurs, attirés par les vagues et le vent. Pour une expérience unique, explorez le lagon en naviguant jusqu’à la plage avant la marée haute. Aucune visite n’est complète sans se rendre aux célèbres grottes de Oualidia.

N'hésitez pas à explorer les plages voisines comme Sidi Bouzid près d’El Jadida, ou Cap Beddouza, un endroit charmant à mi-chemin entre Safi et Oualidia, idéal pour la pêche, la randonnée et l’exploration des grottes. Pour une touche de festivité, rendez-vous à Moulay Abdellah, une autre destination balnéaire connue pour son moussem proposant Tbourida, des spectacles de musique et un marché local animé.

4. Essaouira : Là où l’Histoire, les plages et la musique se rencontrent

Essaouira, ville fascinante située sur la côte atlantique, offre un voyage en trois dimensions : des plages incontournables, un riche patrimoine culturel et une scène musicale dynamique. Imprégnée d’histoire, la ville vibre au rythme des festivals de musiques comme l'incontournable festival Gnaoua.

A seulement 15 kilomètres du cœur d’Essaouira, les campeurs et les vanlifers peuvent trouver leur compte aux camping Oliviers à Ounagha, qui constitue un havre de paix. Il propose en effet un un climat plus sec, rappelant celui de Marrakech, parfait pour les mois plus frais et plus venteux d’Essaouira.

Le coût du stationnement de votre van par nuit est de 100 dirhams pour le véhicule et deux adultes. L’électricité est de 20 dirhams supplémentaires et les enfants de 40 dirhams chacun. Au-delà des équipements de base comme les douches et les sanitaires, le lieu dispose d’une piscine et d’une aire de jeux pour les plus petits.

Plongez aussi dans la culture marocaine au marché de Had Draa, un rassemblement local dynamique à seulement 6 kilomètres. Envie d’aventure ? Rendez-vous à Sidi Kaouki, chef-lieu des surfeurs et des véliplanchistes, à quelques encablures d’Essaouira. Ce village est en effet l’adresse de tous les passionnés de côte et de vent, avec une jolie palette de sports extrêmes.

5. Taghazout, une certaine incarnation du charme de la culture amazighe

Au nord d’Agadir se trouve Taghazout, un village amazigh qui coche toutes les cases pour les voyageurs en van : une vue imprenable sur la mer, des hauteurs majestueuses, une cuisine locale exquise et un soleil comme l’aiment les vacanciers.

Ce havre côtier est une étape incontournable pour les surfeurs, débutants ou confirmés. La communauté locale et internationale y prospère. Pour les camping-caristes, le camping Terre d’Océan offre un emplacement pratique. Le prix par nuit est de 110 dirhams pour le camping-car, avec 30 dirhams supplémentaires par enfant et l’électricité.

Ce lieu propose des équipements indispensables aux vanlifers, notamment des douches, des sanitaires, une machine à laver et un restaurant sur place. Le camping est très fréquenté notamment par les voyageurs retraités qui ont tendance à rester stationnés pendant de longues périodes.

A Taghazout, le surf n’est pas la seule attraction. Vous pourrez savourer des fruits de mer frais, tout en admirant le coucher de soleil depuis la charmante corniche. Explorez les marchés locaux proposant de l’huile d’argan, de l’amlou à l’huile d’argan et des souvenirs artisanaux.

Taghazout dispose aussi d'un nouveau skatepark et de plusieurs plages isolées à proximité. Petite confidence : les amateurs de yoga peuvent également y trouver leur bonheur. N'hésitez pas à eemander sur place. Pour une excursion d’une journée, aventurez-vous à 34 kilomètres de Paradise Valley, où vous pourrez nager dans les piscines naturelles le long de la rivière Tamraght.

6. Boujdour : Une escapade loin de tout avec vue sur l’océan

Plus au sud, nous atteignons Boujdour, une ville chargée d’histoire qui a vu le jour autour d'un village de pêcheurs niché autour de l’emblématique phare du Cap Boujdour. Les campeurs trouveront un havre de paix au Camping Sahara Line. Ce lieu économique propose une nuitée pour seulement 65 dirhams, avec en prime une vue imprenable sur l’océan.

Les Steiner ont fait l’éloge du camping dans leur avis, évoquant un «endroit sûr pour se garer, avec des sanitaires et des douches très propres, ainsi qu’un grand espace pour laver et sécher le linge». D’autres campeurs ont mentionné son emplacement pratique juste à côté de la mer, avec 60 emplacements, parfaits pour planter une tente, garer une caravane ou installer votre camping-car.

Monument historique de Boujdour, le phare du Cap Boujdour se dresse fièrement comme un témoignage du passé de la cité. Sur votre route vers la ville, vous allez peut-être traverse Tarfaya, qui abrite le fascinant monument historique Casamar.

Egalement connu sous le nom de Port Victoria et de l’usine Mckenzie, ce fort côtier date de 1882. Construit par Donald McKenzie, fondateur de la British North West Africa Company, Casamar a longtemps servi de comptoir pour les caravanes commerciales circulant entre Tombouctou et Oued Noun.

L’emplacement idéal de Boujdour constitue un point parfait, à mi-chemin entre Laâyoune et Dakhla, une autre destination balnéaire captivante à explorer pour les vanlifers.