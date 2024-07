La Russie n’a programmé aucune réunion sur le Sahara au Conseil de sécurité

La Russie assure la présidence tournante du Conseil de sécurité, jusqu'au 31 juillet. Le programme diffusé par la représentation permanente de Moscou auprès du siège des Nations unies à New York, n’a réservé aucune réunion sur la question du Sahara occidental.

De son côté l’ambassadeur russe, Vassily Nebenzia, n’a pas abordé le dossier du Sahara ou la MINURSO, lors du point de presse tenu hier à New York pour présenter les grands sujets que son pays traitera durant ce mois. Le diplomate a annoncé l’organisation de trois débats portant sur : la coopération multilatérale pour un ordre mondial plus équitable, démocratique et durable prévu le 16 juillet ; le règlement des conflits au Moyen-Orient, qui sera présidé le 17 juillet par le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov ; et une discussion, le 19 juillet, sur la coopération entre l'ONU et les organisations régionales.

L’Algérie profite régulièrement de ces débats ouverts pour plaider les positions du Polisario ou critiquer le Maroc. En témoigne l’intervention du ministre algérien des Affaires étrangères, en avril, lors d’un débat organisé au Conseil de sécurité par la République du Malte sur l’intégration des jeunes de la Méditerranée dans les actions favorisant la sécurité et la paix.

Sur la même ligne, le représentant permanent d’Alger auprès de l’ONU s’est fait l'avocat du Polisario lors d'un débat, organisé le 14 juin au Conseil de sécurité, sur l’adoption d’une résolution exhortant les Etats à condamner publiquement la violence, les discours de haine et l’extrémisme motivés par la discrimination.

Le 27 juin, Moscou a accueilli la 3e session des consultations politiques entre la Russie et l’Algérie. La question du Sahara était inscrite à l’ordre du jour de la réunion, ont indiqué des médias algériens.