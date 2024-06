Bande de Gaza : Envoi d'aide médicale par le roi du Maroc

Le roi Mohammed VI, en sa qualité de Président du Comité Al Qods, a ordonné le déploiement d'une opération humanitaire d'aide médicale destinée à la population palestinienne de Gaza. Les cargaisons ont été transportées à bord de 4 avions militaires Hercules C130, ce dimanche 23 juin. L'initiative, annoncée par le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, témoigne de l'engagement continu du souverain marocain envers la cause palestinienne.

L'aide, comprenant 40 tonnes de produits médicaux, vise à répondre aux besoins urgents en matière de santé de la population de Gaza. Elle inclut des dispositifs pour le traitement des brûlures, ainsi que pour les urgences chirurgicales et traumatologiques, en plus des médicaments essentiels pour adultes et enfants en bas âge.

Une grande partie de cette aide est financée par le souverain, démontrant ainsi son dévouement personnel à cette cause. Les produits médicaux seront acheminés par le même itinéraire terrestre utilisé lors de l'opération d'aide alimentaire initiée par le roi lors du dernier Ramadan.