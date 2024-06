Festival gnaoua : Le Forum des droits humains analyse les relations Maroc – Espagne – Portugal

En marge du 25e Festival gnaoua et musiques du monde, prévu du 27 au 30 juin, la onzième édition du Forum des droits humains aura comme thème «Maroc, Espagne, Portugal : Une histoire qui a de l’avenir». Les vendredi 28 et samedi 29 juin 2024, cette série de débat organisée en partenariat avec le Conseil de la communauté marocaine à l’étranger (CCME) invitera des personnalités qui interviendront dans le cadre de trois panels thématiques, après une intervention introductive de l’ancien président de gouvernement espagnol, José Luis Rodriguez Zapatero.

«En 2030, soit dans moins de six ans, le Maroc, l’Espagne et le Portugal organisent en effet la Coupe du monde de football. Cette candidature commune inédite témoigne des relations exceptionnelles qui lient les trois pays depuis plus de mille ans, avec des flux humains, économiques et culturels variables mais pratiquement ininterrompus. Cette histoire partagée n’a pas été non plus avare en frictions, voire en conflits de toutes sortes», indique un communiqué des organisateurs.

Selon la même source, «le raffermissement des relations économiques et politiques entre le Maroc, l’Espagne et le Portugal et l’organisation commune de ce Mondial 2030 constituent de réelles avancées et des opportunités certaines de dialogue et de coopération». Cependant, les défis communs aux trois pays font appel à «davantage de créativité, de compréhension et de respect mutuel».

Dans ce contexte, le Forum poussera la réflexion sur les effets de l’organisation conjointe du Mondial 2030, l’avenir des relations entre les trois pays, le rôle de la société civile, de intellectuels, des artistes et des sportifs. Les débats et les échanges partiront aussi des interrogations sur l’évolution des mobilités entre les trois pays, ainsi que de la manière dont chacune des diasporas évoque l’exil, la communauté, le pays.