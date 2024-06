France : Zineb Mekouar primée pour son roman «La poule et son cumin»

L’écrivaine franco-marocaine Zineb Mekouar a reçu, mardi 18 juin 2024 à Paris, le Prix du meilleur roman des lecteurs et libraires Points 2024 pour son premier opus «La poule et son cumin». Publié en mars 2022, il raconte le croisement du destin de deux jeunes marocaines radicalement opposées. Ce Prix à été remis à l'autrice pendant une cérémonie organisée à l'ambassade du Maroc en France, en présence des membres du jury, d'intellectuels et d'artistes.

Cette histoire se déroule à Casablanca, où, Kenza et Fatiha, les héroïnes du livre, sont deux jeunes filles venant de deux milieux différents. La première est issue d’une famille riche qui a poursuivi ses études à sciences Po-Paris et a décidé de rentrer chez elle au Maroc. La deuxième, est la fille de sa nourrice et son amie d’enfance. À travers ces deux personnages, Zineb Mekouar entremêle leurs destinées pour représenter les différenciations politiques et sociales du Maroc contemporain.

Lors de la cérémonie de remise du Prix, Samira Sitaïl, l’ambassadrice du Maroc à Paris, s’est dit «impressionnée» par la manière dont Zineb Mekouar démontre la société marocaine dans ses romans «avec autant de réalisme, tout en nous faisant rêver». Elle a aussi affirmé que la jeune écrivaine a mis son talent au service de l’amitié franco-marocaine, ajoutant que son parcours est un «modèle et inspirant pour tous ceux qui souhaitent écrire et voir leurs livres publiés un jour».

«La poule et son cumin» a aussi fait partie des finalistes du Goncourt du premier roman 2022 et a été présent dans la liste des «coups de cœur de l’été 2022» de l’Académie Goncourt. Il a aussi été mis en avant à la 27e édition du Salon International de l’Édition et du Livre (SIEL), dans le cadre de la programmation du Conseil de la communauté marocaine à l’étranger (CCME).