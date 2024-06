France : Le Marché de la poésie revient sur sa décision en reprogrammant la Palestine pour l'édition 2025

L'association Circé, responsable de l'organisation du Marché de la poésie, a diffusé un communiqué sur Instagram ce samedi 8 juin, confirmant la présence de la Palestine en tant qu’invitée d’honneur pour l'édition 2025 de l'événement.

Cette annonce fait suite à un appel au boycott lancé en début de semaine contre le Marché de la Poésie de Paris, qui avait initialement déprogrammé la Palestine pour l’an prochain. Une tribune, signée par 193 personnalités, a été publiée ce mercredi 5 juin, par le journal français Libération. Relayé massivement sur les réseaux sociaux, ce texte a fini par «porter ses fruits», déclarent collectivement cinq des signataires, parmi lesquels, l’écrivaine marocaine Rima Battal.

Tout démarre le 1er juin, lorsque Abdellatif Laâbi, écrivain et poète marocain, s’est adressé aux organisateurs de l’évènement à travers une lettre, publiée sur sa page Facebook, les questionnant sur ce revirement «politique biaisé et moralement insupportable». Ces derniers avaient rétorqué en affirmant qu’ils souhaitaient éviter que le Marché de la Poésie devienne une «tribune politique (et non poétique)», avec «des enjeux qui [la] dépasseraient».

Finalement, la réactivité, la coordination et la solidarité dont ont fait preuve les signataires ont permis de faire fléchir les organisateurs, aboutissant à la réaffirmation de l'invitation des poètes palestiniens.