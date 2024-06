Marhaba 2024 : Les écarts des prix de billets de bateau se creusent entre les compagnies

Avec le démarrage de l’Opération Marhaba portée par la Fondation Mohammed V pour la solidarité, le 5 juin 2024, les familles marocaines résidentes à l’étranger seront nombreuses à effectuer la traversée vers la mère patrie. Pour celles qui voyagent par voie maritime à partir des ports européens, la planification de ce voyage peut s’avérer être le principal centre de coût du voyage. Effectuées par Yabiladi le 6 juin 2024, les simulations de réservations montrent des différences notables entre les tarifs des compagnies maritimes.

Pour une famille composée de deux adultes et de deux enfants, voyageant en voiture et par bateau, le prix de la traversée démarre à environ 300 euros. Avec FRS DFDS entre Tarifa (Espagne) et Tanger, pour un séjour entre le 15 juin et le 20 juillet 2024, il faut compter près de 426 euros. Cette même famille de quatre personnes avec un véhicule, optant pour Africa Morocco Link (AML), devrait prévoir quant à elle près de 381 euros depuis et vers les deux mêmes ports (aller-retour), pour un séjour au Maroc entre le 15 juin et le 21 juillet 2024, soit aux alentours de 76 euros par passager.

Entre Almeria (Espagne) et Nador avec GNV pour la même famille, le coût du trajet dans les deux sens grimpe à près de 600 euros. Entre Almeria et Nador, Trasmediterránea propose pour sa part l’aller-retour à 842 euros. Au départ de Gênes (Italie) à bord d’un bateau de GNV, l’aller-retour vers Tanger avec escale et en pension complète pour les deux enfants et un adulte de la famille de quatre personnes (avec véhicule) peut atteindre jusqu’à 2 000 euros. Avec le même transporteur maritime, le trajet entre Sète (France) et Tanger pour la même famille coûterait un peu plus de 1 660 euros.

Une augmentation des prix d’année en année

Dans le cadre de l’Opération Marhaba, ces mouvements de voyageurs seront accompagnés par un dispositif spécifique, du 5 juin au 15 septembre, activé simultanément au Maroc, en France, en Espagne et en Italie. Selon un communiqué de la Fondation Mohammed V pour la solidarité, l’assistance des membres de la communauté marocaine résidente à l’étranger couvre ainsi les phases d’arrivée et de retour, en harmonie avec dispositions mises en place par les différentes parties prenantes.

A cet effet, la Fondation sera présente à travers vingt-quatre (24) sites d’accueil Marhaba, avec des services d’aide et de prise en charge adaptées, notamment l’assistance médicale.

Avec la sortie totale de la crise de Covid-19, le comparatif entre les prix de cette année et ceux de 2019 montre par ailleurs une augmentation moyenne sur certains trajets, avec les mêmes compagnie maritimes. Cette tendance confirme la hausse déjà observée au cours des deux dernières années, marquée principalement par une hausse des cours du pétrole, sur fond d'invasion russe en Ukraine.

En effet, les carburants du transport maritime en sont également concernés, avec des conséquences sur les tarifs des voyages.