Cinéma : «Le Bleu du caftan» de Maryam Touzani remporte le Magritte de la meilleure actrice

«Le Bleu du caftan» de la réalisatrice marocaine Maryam Touzani a remporté le Magritte de la meilleure actrice pour le rôle de Mina, incarné par Lubna Azabal, lors de la 13e cérémonie des Magritte du cinéma, tenue le week-end dernier à Bruxelles (Belgique). Il s’agit de la deuxième distinction du genre pour le cinéma national et du 52e prix international pour ce film, qui détient désormais le record mondial des entrées pour un opus marocain.

Précédemment, Lubna Azabal a été primée pour son rôle fort à Seattle (Etats-Unis), Valenciennes (France), Valladolid (Espagne) et à Yaoundé (Cameroun). «Après avoir remporté le Prix FIPRESCI de la Critique Internationale lors du Festival de Cannes 2022, Le Bleu du Caftan a fait le tour du monde, obtenant à la fois un succès critique et public. Sélectionné parmi les 15 meilleurs films étrangers lors des Oscars, une première pour le pays, le film a remporté une multitude de prix dans les plus grands festivals à travers le monde, dont le Prix du Jury au Festival International du Film de Marrakech 2022», indique un communqué.

La même source rappelle que la première fois qu’un Magritte a été décerné à un film marocain remonte à 2014, lorsque «Les cheveaux de dieu» du réalisateur Nabil Ayouch a remporté le prix de la meilleure image. Réalisé par Maryam Touzani et produit par Nabil Ayouch, «Le Bleu du caftan» est interprété par Lubna Azabal, Saleh Bakri et Ayoub Missioui.

Ce film raconte le vécu de Halim, marié à Mina, tenant une boutique de caftans dans la médina et vivant avec le secret de l’homosexualité qu’ils ont appris à taire. Une poésie imagée et intimiste sur les combats intérieurement menés pour le paraître.

Vendu dans une trentaine de territoires et sorti dans plus de 1 300 salles, le film cumule désormais plus de 520 000 entrées en salles au-delà du Maroc.