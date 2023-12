France : L’étudiante marocaine Salma El Moumni primée pour son roman «Adieu Tanger»

«Adieu Tanger» a été distingué par le Prix Roman des étudiants, qui consacre ainsi le premier opus de l’étudiante marocaine Salma El Moumni. Ce mercredi 13 décembre, son livre paru aux éditions Grasset aura séduit un jury composé de 1 500 étudiants de toutes filières et de toutes les régions de France. Plus tard sans la journée, l’autrice a reçu son prix de la part d’Emelie de Jong, directrice de France Culture, et d’étudiants-jurés à la Maison de la Radio et de la Musique, en présence de Kaouther Adimi, lauréate 2022 pour l’ouvrage «Au vent Mauvais» (Seuil).

L’ouvrage se passe dans la ville où Salma El Moumni a elle-même vu le jour, en 1999. Il questionne «le pouvoir destructeur du regard des hommes, l’intimité, la liberté et l’exil». L’autrice a exprimé sa joie d’avoir été primée cette année. «Je suis ravie que les étudiant·e·s se soient retrouvé·e·s à travers la voix d’Alia et que celle-ci ait résonné avec les leurs à travers la France, de Montpellier à Lille et de Rennes à Strasbourg. J’aimerais remercier toutes les universités qui nous ont accueillies, les étudiant·e·s d’avoir donné de leur temps, j’ai aimé voyager pour raconter, rencontrer et écouter», a-t-elle déclaré.

Le livre raconte l’histoire d’Alia, une jeune marocaine de Tanger. A la puberté, elle découvre «les transformations qu’imposent le regard des hommes sur sa chair». «Curieuse elle-même de ce corps adolescent, elle se photographie, nue, dans sa chambre, face à son miroir. Ces images se retrouvent sur les réseaux sociaux au moment où elle vit une histoire d’amour avec Quentin, un Français qui, homme et étranger, a une expérience radicalement autre de la ville de Tanger». Commence alors une immersion dans la violence et la métamorphose.

Soutenu par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche et le Centre national du livre, en partenariat avec Babelio, Le Prix Roman des étudiants France Culture récompense annuellement une œuvre écrite en français, issue de la rentrée littéraire. Celle de cette année était en lice avec «Le Chien des étoiles» de Dimitri Rouchon-Borie (Le Tripode), «Rocky, dernier rivage», de Thomas Gunzig (Au Diable Vauvert), «Le plus court chemin», d’Antoine Wauters (Verdier), «Le Château des Rentiers», d’Agnès Desarthe (L’Olivier).