Le sommet saoudo-africain conforte les positions du Maroc

Les participants à la première édition du sommet saoudo-africain, tenue ce vendredi 10 novembre dans la capitale saoudienne, ont adopté la «Déclaration de Riyad». Une feuille de route établissant les fondements d’une coopération entre les deux parties, qui a insisté sur «le respect de la souveraineté des pays, la non-ingérence dans leurs affaires intérieures et le bon voisinage fondé sur le principe de l'égalité, du respect mutuel et des intérêts communs entre les pays conformément au droit international».

Comme a constaté Yabiladi, lors de la séance de clôture du sommet, aucun allié du Polisario en Afrique n'a soulevé de réserves ou demandé par exemple d'inscrire le droit à l'autodétermination des peuples dans le texte.

Le texte a mis aussi l’accent sur «la coordination dans les domaines de la défense et l’unification des efforts pour lutter contre le terrorisme et l’extrémisme sous toutes ses formes», lit-on dans la «Déclaration de Riyad» publiée par l’agence saoudienne de presse.

Le sommet saoudo-africain a plaidé pour une intensification de «la coopération dans le domaine de la sécurité maritime comme l'un des facteurs de stabilité et de développement des pays, de manière à contribuer au renforcement et au maintien de la sécurité de l'environnement maritime et à la lutte commune contre la criminalité organisée».

«Ils ont salué l'adhésion du Royaume d'Arabie saoudite à la présidence du groupe de réflexion sur les affaires africaines affilié à la coalition internationale contre l'organisation terroriste Daesh, aux côtés des Etats-Unis d'Amérique, du Royaume du Maroc et des Républiques d'Italie et du Niger, et son soutien à ce groupe d'un montant de 2 millions de dollars américains.»

Pour rappel, en mai 2022, Marrakech avait accueilli une réunion ministérielle de la Coalition internationale contre Daesh.