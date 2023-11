Tirs contre Es-Smara : «Ces attaques jouent avec la paix et la sécurité régionale»

Une semaine après les «explosions», survenues dans la nuit du samedi 28 octobre, ayant visé des cibles civiles à Es-Smara, le Parquet compétent de Laâyoune poursuit son enquête pour définir leur nature et leur provenance exactes. Ces déflagrations ont fait un mort et trois blessés, dont deux dans un état grave, ainsi que des pertes matérielles dans des domiciles de civiles.

Ces explosions ont précédé la tenue, le lundi 30 octobre à New York, d’une réunion du Conseil de sécurité de l’ONU, avec au menu l’adoption d’une résolution, renouvelant le mandat de la MINURSO au Sahara occidental pour une année supplémentaire.

«Ces provocations n’ont pas ébranlé la sérénité des autorités marocaines qui, dans l’attente des résultats de l’enquête ne font pas de commentaire sur le processus judiciaire» en cours, indique une source marocaine autorisée.

La même position a été exprimée, le 30 octobre à New York, par le représentant permanent du royaume auprès de l’ONU, Omar Hilale, lors d’un point de presse ayant suivi l’adoption de la résolution 2703 par les Quinze.

La sécurité régionale est «une ligne rouge» pour le Maroc

Le diplomate a parlé aussi d’«un faisceau d’indices crédibles, concordants et probants [qui] pointe vers une responsabilité du Polisario». L’ambassadeur a notamment cité le communiqué n°901 du «ministère de la Défense» du Front faisant état d’attaques sur Es-Smara.

Le représentant du Polisario à New York a joué la même partition que sa hiérarchie dans les camps de Tindouf en Algérie. «Dans le cadre de la guerre, nous attaquons toutes les positions des forces d'occupation marocaines. Nous sommes en guerre (même si) l'Etat occupant ne veut pas la reconnaître», a-t-il déclaré à la presse internationale.

«Ces attaques jouent avec la paix et la sécurité régionale, que le Maroc considère comme une ligne rouge», réplique la même source marocaine autorisée. Et d’ajouter que «certes, le Maroc est un Etat de droit, il ne se laissera ni impressionné ni piégé par ces provocations inconsidérées. Néanmoins, les autorités marocaines mèneront les enquêtes à leur terme, jusqu’à établir les responsabilités et appliquer la loi dans son implacable rigueur».

L’ambassadeur Omar Hilale a rappelé, lundi depuis le siège de l’ONU à Nex York, que «le droit international, le droit humanitaire international et les résolutions du Conseil de sécurité qualifient tout attaque ou tout ciblage des civiles comme un acte terroriste, un acte de guerre. Cela suppose, bien sûr, des conséquences et des responsabilités».

Et de préciser que «les responsables devront assumer leurs responsabilités juridiques mais également politiques, pas seulement ceux qui ont perpétré ces attaques, mais aussi ceux qui sont derrière eux. Ceux qui les abritent, ceux qui leur fournissent les missiles ou les mortiers».

Le Maroc attendra la publication de l’enquête de la MINURSO sur les attaques d’Es-Smara et ensuite en tirera les conséquences, a souligné Omar Hilale.