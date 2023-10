Punaises de lit : L’utilisation des vêtements et des meubles usagés est déconseillée

Le ministère de la Santé et de la protection sociale a affirmé, ce mercredi 4 octobre, avoir pris les mesures nécessaires pour réduire les risques d’entrée et de propagation des punaises de lit au Maroc, en coordination avec l’ensemble des parties concernées. Dans ce sens, le département a assuré qu’aucune propagation exceptionnelle sur le territoire national n’avait été enregistrée, en lien avec l’épidémie actuelle en France notamment. En plus du renforcement de la surveillance sanitaire aux frontières, la situation dans les zones concernées est continuellement suivie, a ajouté le ministère, dans un communiqué.

La même source informe que des recommandations et des conseils pour les voyages internationaux sont consultables sur les plateformes numériques du ministère, notamment le portail officiel et les réseaux sociaux. Par ailleurs, un protocole de surveillance a été mis en place pour détecter précocement tout incident inhabituel dans le pays ou aux frontières. A cet égard, le département a appelé à ne pas se laisser influencer par les informations erronées qui accompagnent les situations de risques sanitaires.

La veille, le ministère a précisé que l’alerte initialement annoncée au port de Tanger Med, après l’arrivée d’un bateau en provenance de Marseille, a donné lieu à l’activation d’un protocole minutieux ayant confirmé l’absence de punaises de lit, contrairement aux premières suspicions.

Parmi les conseils pratiques, le ministère recommande notamment de ne pas acheter de lits, de matelas, de divers meubles ou de vêtements usagés en provenance des pays connaissant une large propagation.