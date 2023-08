Mondial féminin de football : Le Maroc qualifié aux huitièmes de finale pour la première fois

La sélection du Maroc s’est qualifié aux huitièmes de finale du Mondial féminin de football, tenu jusqu’au 20 août en Australie et en Nouvelle-Zélande, après avoir battu la Colombie (1-0), ce jeudi lors de la dernière journée du groupe H. Dans l’autre rencontre ayant réuni l’Allemagne et la Corée du Sud au même moment, les deux équipes ont fait match nul (1-1).

D’entrée de jeu, les Lionnes de l’Atlas ont montré un jeu combatif en multipliant les occasions. Le seul but de la rencontre entre le Maroc et la Colombie a été marqué par Anissa Lahmari, dans le temps additionnel de la première mi-temps. En deuxième mi-temps, l’équipe de la Colombie s’est montrée plus aggressive et a tenté quelques occasions qui auraient pu mettre en danger les filets de l’équipe du Maroc, mais avec un jeu moins construit.

Durant le match Allemagne - Corée du Sud, un deuxième but pour le Mannschaft a été annulé, après consultation de la VAR. La Colombie est ainsi en tête du groupe H avec six points, suivie du Onze national avec six points également, de l’équipe allemande avec quatre points et de la Corée du Sud avec un point. Avec cette qualification, le Maroc est la première nation arabe à participer à un Mondial féminin et à passer au deuxième tour de cette Coupe du monde, qui est aussi la première où Lionnes de l’Atlas sont en compétition.