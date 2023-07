Festival des Plages : Al Hoceima et M'Diq vibrent aux rythmes des registres d’artistes marocains

Les villes du Nord continuent de vibrer aux rythmes des registres d’artistes marocains, dans le cadre du Festival des Plages de Maroc Telecom. Vendredi, l'ouverture de la scène d'El Hoceima a rencontré un franc succès. Le public est venu nombreux pour assister au concert de l'artiste Talbi One.

Selon les organisations, le Festival des Plages de Maroc Telecom a continué d’émerveiller les festivaliers d'Al Hoceima, qui étaient venus, samedi, avec l'artiste amazigh Ahozar. Ce dimanche, les festivaliers ont rendez-vous avec l'artiste Badr Soltan.

A M’Diq, le festival annonce, pour ce dimanche, la star de la musique Chaabi marocaine Senhaji, qui promet d’enflammer la scène. Le festival se poursuivra jusqu'au lundi 31 juillet, à travers une programmation riche et variée, avec les stars Daoudi (mardi 25 juillet), Kader Japonais (mercredi 26 juillet), Tagne (jeudi 27 juillet), Rym (vendredi 28 juillet), Mahdi Mozayine (samedi 29 juillet), Stati (dimanche 30 juillet) et FAIRE, L'Artiste et Mahdi Fadili (lundi 31 juillet).

Le Festival des Plages de Maroc Telecom est revenu, cette année, pour une 19e édition, dans l’objectif de mettre en avant «la richesse du répertoire de la chanson marocaine avec une place pour la chanson orientale». Lancé le 14 juillet, il se poursuit jusqu’au 21 août dans les plages de M’diq, El Hoceïma, Tanger, Martil, Saïdia et Nador