Maroc : Le pourvoi en cassation de Soulaimane Raïssouni, Omar Radi et Imad Stitou rejeté

La Cour de cassation au Maroc a rejeté, dans la nuit de mardi à mercredi, les pourvois en cassation des journalistes Soulaimane Raïssouni, Omar Radi et Imad Stitou, confirmant ainsi leurs condamnations en appel pour des accusations d’agressions sexuelles. Avocat des deux premiers, Me Miloud Kandil a déclaré à l’AFP que la plus haute juridiction marocaine avait en effet maintenu les peines. En 2022, Raïssouni et Radi ont vu leurs peines de cinq et de six ans confirmées en appel. «Nous nous attendions à cette décision, malgré les innombrables irrégularités qui ont entaché la procédure», a déclaré à l’agence de presse Driss Radi, père d’Omar.

Il y a une semaine, plusieurs défenseurs de droits humains au Maroc ont lancé un appel pour une «issue judiciaire, politique et légale» permettant la remise en liberté des deux journalistes en prison, notamment au vu de leur état de santé et de leurs conditions de détention. Citée également par l’AFP, l’avocate Me Aïcha El Guella, présidente de l’Association pour les droits des victimes (AMDV), s’est félicitée du jugement, en déplorant «une politisation de ces affaires». Soulaimane Raïssouni a été poursuivi pour «agression sexuelle» par un militant LGBTQ, ce que le concerné a rejeté.

Pour sa part, Omar Radi a été poursuivi pour «atteinte à la sécurité intérieure de l’Etat et financement étranger», ainsi que pour «viol et attentat à la pudeur» sur son ex-collègue, dans le cadre de deux affaires distinctes, instruites et jugées conjointement. Le journaliste a rejeté les accusations, notamment celle du viol, en invoquant une relation consentie, ce que la version de la plaignante contredit.

De son côté, Imad Stitou, qui a précédemment corroboré la version d’Omar Radi sur les lieux des faits, a été condamné à un an de prison, dont six mois ferme pour «non-assistance à personne en danger». La Cour de cassation a confirmé également la peine du journaliste, qui a quitté le Maroc.