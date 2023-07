Le CMI ajoute six nouvelles devises aux paiements étrangers au Maroc

Avec l’ajout de six nouvelles devises au service de conversion dynamique de change «Dynamic currency conversion» (DCC), les établissements affiliés au Centre monétique interbancaire (CMI) pourront proposer aux porteurs de cartes étrangères plus de possibilités de paiements au Maroc, en dollar canadien, en couronne suédoise, en dollar australien, en dinar koweïtien, en rial qatari ou encore en shekel israélien. Un communiqué du CMI a indiqué que cet ajout permettra de «contribuer à soutenir le plan de développement national du tourisme, en facilitant les paiements électroniques, tout en favorisant le renforcement des relations entre le Maroc et les pays émetteurs de touristes».

Disponible sur les terminaux de paiement électronique (TPE) du CMI, le DCC permet en effet aux ayant des cartes internationales Visa et Mastercard de régler leurs dépenses dans la devise de leur pays, sans avoir à calculer les taux de change lors des paiements par carte bancaire étrangère. Depuis 2014, ce service est mis en place au Maroc pour six devises : euro, dollar américain, livre sterling, franc suisse, riyal saoudien et dirham émirati. Cette nouvelle mesure fait ainsi que le total des devises concernée est désormais de dix.

Ce service est destiné en premier aux hôtels, aux restaurants, aux bazars et aux boutiques de luxe, ou encore aux loueurs de voitures et aux commerces touristiques, aux hommes d’affaires étrangers comme aux Marocains du monde.

Avec ce service, le TPE identifie la carte du client et la devise rattachée, avec le choix de payer en dirham marocain ou dans la devise du pays de résidence. Le reçu du paiement indique le taux de change, ainsi le montant de l’opération en dirhams et dans la devise choisie.