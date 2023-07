L’Algérie ouvre un nouveau front contre le secrétaire général de l’UMA

En Algérie, la participation du secrétaire général de l’Union du Maghreb arabe (UMA) à la réunion ministérielle du Mouvement des non-alignés, tenue le 5 et 6 juillet à Bakou, ne passe pas. Pour occulter la réalité de la présence de Taïeb Baccouche à l’événement, un média algérien a prétendu que le Tunisien avait «été humilié» par les organisateurs azerbaïdjanais. «Malgré ses nombreuses tentatives de prendre la parole au cours des travaux de la réunion, et malgré les nombreuses interventions du Royaume du Maroc, Baccouche a été ignoré et n'a même pas eu l'occasion de faire un simple commentaire, encore moins d'intervenir au nom d'une organisation régionale, se faisant passer pour son représentant. Baccouche a assisté à titre personnel», indique la même source.

«Celui qui persiste à appliquer les diktats de Makhzen ne recevra qu'humiliation et insultes», conclut le quotidien arabophone. Ce nouveau front ouvert en Algérie contre le secrétaire général de l’UMA intervient en riposte à la communication faite par le Tunisien sur sa présence à la réunion ministérielle. Anticipant une telle réaction de la part d’Alger, Baccouche a publié sur le site officiel de l’UMA des photos de sa participation et une copie d’une liste d’intervenants, aux noms d’organisations régionales et internationales. L’UMA y est bien inscrite.

Les relations entre l’Algérie et Baccouche sont tendues, depuis que le voisin de l’Est accuse le Tunisien de servir les intérêts du Maroc.