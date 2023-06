Triathlon de Larache : l'étape marocaine pour participer au JO 2024 de Paris

L'Association Triathlon Larache organise la 16ème édition du triathlon international de Larache. Selon un communiqué du comité d'organisation, la compétition débutera le dimanche 9 juillet et réunira plus de 172 triathlètes, hommes et femmes sur un circuit répondant aux normes et règles internationales établies par la fédération internationale de triathlon.

Il s'agira pour les coureurs de franchir les épreuves de 750 mètres de natation, 20 km de cyclisme et 5 km de course à pied. À noter que l'étape du triathlon de Larache est qualificative pour les jeux olympiques de Paris 2024. L’occasion pour les athlètes marocains de se mesurer aux triathlètes de haut niveau issus des quatre coins du monde.

Cette compétition «se veut aussi l’opportunité de promouvoir les potentialités touristiques, patrimoniales et économiques de la région, rajoute le comité d'organisation».