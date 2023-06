Maroc : Air Arabia inaugure son programme Tanger - Cologne

Air Arabia a mis en place un pont aérien entre Tanger et Cologne. Cette première liaison a été assurée depuis le 24 juin dernier, avec l'ambition de rendre les voyages accessibles à tous et en innovant dans le choix des destinations proposées aux voyageurs. Ce vol inaugural constitue ainsi la créations d'une passerelle entre deux villes, du Maroc et de l'Allemagne, connues pour leur patrimoine historique et culturel.

Ce programme constitue par ailleurs une ouverture vers une nouvelle génération de voyageurs, selon un communiqué de la compagnie aérienne low cost. Dans ce sens, les passagers peuvent profiter des avantages du programme de fidélité d'Air Arabia, AirRewards, permettant de gagner des points pour toutes les dépenses, et les échanger contre des vols gratuits ou des services supplémentaires.