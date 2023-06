Maroc : Achraf Hakimi créée une fondation pour l'éducation et la formation

L'international marocain Achraf Hakimi a lancé une fondation caritative portant son nom, pour la prise en charge des enfants et des jeunes en situation difficile au Maroc. En présence du joueur de Paris Saint-Germain et de sa mère, le premier accord de coopération a été signé entre son institution et l'Académie régionale d'éducation et de formation de Casablanca.

يوم مهم ل @achrafhakimifon وقعنا اتفاقية تعاون مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالدار البيضاء.



كما تمكنا من زيارة أطفال مدرسة مطر نواصر بافتتاح ملعب كرة قدم ⚽️

سنواصل العمل من أجل رعايتهم ورفاههم.#achrafhakimifoundation#مؤسسة_أشرف_حكيمي #ForAstepfurther pic.twitter.com/ySWYmb6wAp — Achraf Hakimi Foundation (@achrafhakimifon) June 19, 2023

La fondation a par ailleurs indiqué que Hakimi a vait également visité une école à Nouaceur, où il a ouvert un terrain de football. La même source souligne qu'il continuera à travailler pour la protection des enfants. A cet effet, l'organisation caritative s'investit dans quatre domaines, à savoir l'accueil, l'éducation, la formation professionnelle et le sport.