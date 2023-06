Bruxelles : Asmaa Rhlalou représente le réseau Metropolis lors d’une réception royale

La mairesse de Rabat, Asmaa Rhlalou, a représenté le réseau mondial Metropolis en sa qualité de vice-présidente, lors du déjeuner royal tenu jeudi 15 juin à Bruxelles, en présence de la reine de Belgique Mathilde d’Udekem d’Acoz. Elle est aussi la seule femme africaine au poste de maire de ville à y être représentée, avec des représentants de le l’OCDE et EUROCITIES. Par la même occasion, la mairesse marocaine a été saluée par le secrétaire d’état de la région de Bruxelles-Capitale, qui lui a témoigné de son engagement de proximité auprès des citoyens, selon un communiqué de la mairie de Rabat, parvenu à Yabiladi.

La réception a connu en effet la présence de Pascal Smet, secrétaire d’Etat de la région de Bruxelles-Capitale, de Rudi Vervoort, ministre président de la région Bruxelles-Capitale, ainsi que celle de Philippe Close, bourgmestre de Bruxelles, en plus qu’un nombre limité de maires de villes, selon la même source.

Association mondiale des grandes métropoles, Metropolis est le réseau mondial des grandes villes et des aires métropolitaines. Comptant près de 140 membres et plus de 30 ans d’existence, l’organisation rassemble les gouvernements des grandes agglomérations urbaines à travers le monde.

A ce titre, cette structure mondiale se veut comme le lieu de convergence des expertises en matière de gouvernance locale.