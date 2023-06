SIEL 2023 : A Rabat, le Salon du livre accueille plus de 163 000 visiteurs

La 28e édition du Salon international de l’édition et du livre (SIEL), tenue du 1er au 11 juin 2023 à Rabat, a accueilli plus de 163 000 visiteurs en huit jours, du 2 au 9, selon le ministère de la Jeunesse, de la culture et de la communication.

Durant cette période, le Salon a attiré 163 272 visiteurs plus exactement. Lors de la journée de vendredi seulement, le nombre de visiteurs a atteint 36 379. Cette édition se clôture SIEL ce dimanche 11 juin au soir. Organisée par le ministère de tutelle, en partenariat avec la Wilaya de la région de Rabat-Salé-Kénitra et le Conseil de la région Rabat-Salé-Kénitra, elle connaît la participation de 737 exposants et de 661 écrivains, intellectuels et poètes marocains et étrangers.