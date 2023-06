A Essaouira, le Festival Gnaoua et musiques du monde parle l’universalité

Prévue du 22 au 24 juin 2023 à Essaouira, la 24e édition du Festival Gnaoua et musiques du monde promet «des moments exceptionnels, forts en échange et en émotions». Devenu la rencontre de tous les possibles, l’évènement sera encore cette année un espace où «les musiciens du monde s’autorisent à s’affranchir de toutes les contraintes et à oser les associations les plus audacieuses», indiquent les organisateurs auprès de Yabiladi. Il s’agira ainsi d’«une parenthèse où le temps est suspendu, pour laisser s’exprimer la magie».

Dans ce sens, de nombreuses légendes mondiales vont côtoyer les maâlems Gnaoua, le temps de fusions qui rythment la programmation de cette édition. «Habitué des collaborations les plus hardies, Maâlem Khalid Sansi n’hésite pas à oser tous les métissages, de la danse contemporaine au hip-hop, tout en réussissant le pari de rester dans la plus pure filiation gnaouie», ajoutent les organisateurs, qui font cette année la part belle à la musique afro-cubaine, entre autres sonorités d’ici et d’ailleurs, effaçant les frontière et parlant le langage de la musique uniquement.

Maâlem Khalid Sansi et El Comité (Maroc-Cuba) se produisent ainsi sur la Scène Moulay Hassan, jeudi 22 juin. Maâlem Majid Bekkas s’associe pour sa part avec David Patrois, l’un des plus talentueux vibraphonistes adeptes du spoken word, ainsi que le percussionniste Minino Garay, le batteur Mokhtar Samba et le saxophoniste Axel Camil, le temps d’un concert aux couleurs du Maroc, de l’Argentine, du Sénégal et de la France, sur la même scène, samedi 24 juin.

Cette édition célèbre aussi la puissance des divas africaines, réunies un concert où les Amazones d’Afrique rencontrent Asmaa Hamzaoui et Bnat Timbouktou. Le supergroupe féminin panafricain se raillera à l’audace artistique et à la persévérance de voix féminines locales, qui ont su s’imposer dans un univers longtemps masculin. Ce spectacle met ainsi en avant le Mali, le Bénin, le Congo et le Maroc, sur la scène Moulay Hassan, samedi 24 juin.

Grand habitué du Festival Gnaoua, le maître du Qawwali pakistanais Faiz Ali Faiz renoue avec Nass El Hal, les issaoua de Fès, pour un concert célébrant spiritualité et énergie, sur la scène Moulay Hassan, vendredi 23 juin. Pour sa part, Maâlem Abdeslam Alikane se joindra à Torsten de Winkel à la guitare, au légendaire Sulaiman Hakim au saxophone et à Zouhair Amkas à la batterie (Maroc – Allemagne – Etats-Unis), à Borj Bab Marrakech, samedi 24 juin à 20h45

Par ailleurs, une expérience musicale inédite attend les festivaliers qui assisteront au concert de Maâlem Hamid El Kasri, accompagné du saxophoniste Jaleel Shaw, du guitariste, auteur-compositeur de renom Torsten de Winkel et du percussionniste Mustapha Antari (Maroc – Etats-Unis – Allemagne), sur la scène Moulay Hassan, samedi 24 juin également.