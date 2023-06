SIEL 2023 : La sélection du Maroc de football s’invite au Salon du livre avec le CCME

La sélection du Maroc de football a visité, ce vendredi 9 juin, le Salon international de l’édition et du livre (SIEL 2023), qui se tient du 1er au 11 juin à Rabat. Cette démarche est voulue dans le cadre de l’ouverture de l’équipe, avec la Fédération royale marocaine de football (FRMF) et le sélectionneur Walid Regragui, aux différentes couches sociales. L’occasion a été pour le Onze national de marquer sa présence notamment pour le lancement de l’«Encyclopédie des footballeurs marocains du monde : Pour un dispositif pérenne de suivi des talents marocains du football à travers le monde», à l’initiative du Conseil de la communauté marocaine à l’étranger (CCME) et de la FRMF.

Une conférence de presse s’est tenue à cet effet, permettant ainsi de mettre la lumière sur les footballeurs marocains du monde, dans le contexte de l’exploit historique des Lions de l’Atlas au Mondial 2022 du Qatar. La publication prend justement le parti de pérenniser un mécanisme durable des talents marocains dans le football à travers le monde. Dans ce sens, l’étude analytique a porté sur 689 joueurs marocains du monde entier, évoluant dans le football professionnel à travers plus 45 pays et 400 clubs dans diverses divisions, y compris au Maroc et à l’Académie Mohammed VI de football, a fait savoir le CCME.

L’objectif est ainsi de mettre des outils de connaissances scientifiques et des techniques d’analyse de données au service de la découverte et de la mise en valeur des talents sportifs, qui représentent bien la mère patrie de là où ils se trouvent. Cette initiative est également voulue par le CCME comme une manière de créer un pont permanent avec les Marocains du monde entier, «dans le but de lancer un mécanisme durable pour travailler avec les footballeurs» nationaux résident partout, incarnant des valeurs humaines nobles, un certain goût de l’effort, de l’espoir, de la réussite et de la transmission.

«C’est le début d’un process qui sera pérennisé»

La présentation de cette étude a connu la présence du secrétaire général du CCME, Abdellah Boussouf, du ministre de la Jeunesse, de la culture et de la communication, Mohamed Mehdi Bensaid, du président de la FRMF, Fouzi Lakjaa, du sélectionneur national Walid Regragui, ainsi que des joueurs du Onze national.

En présentation de l’étude, Fouzi Lekjaa a salué la parution de cette publication, tout en exprimant sa reconnaissance au CCME pour l’initiative. «La sélection nationale est ici et voit de ses propres yeux l’amour que lui porte le peuple marocain. Les Marocains se trouvent partout dans le monde et évoluent dans tous les domaines. Les membre de notre sélection et les footballeurs marocains en clubs dans tous les pays ne sont pas uniquement des sportifs. Ce sont eux-mêmes des ambassadeurx du Maroc et de sa culture», a déclaré le président de la FRMF. «Nous allons avancer, c’est le début d’un process et nous le pérennisons avec le sélectionneur national Walid Regragui», a-t-il ajouté.

La visite des Lions de l’Atlas au Salon du livre et la présentation de l’étude avec le CCME intervient dans un contexte où l’équipe nationale entame son stage de préparation à Maâmora, près de Rabat, comptant pour le match amical prévu face au Cap-Vert, lundi 12 juin au complexe prince Moulay Abdellah, dans la capitale. Le 17 juin, la sélection sera à Johannesburg, où elle affrontera l’Afrique du Sud, le pour le compte de la cinquième journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations (CAN 2023) prévue en Côte d’Ivoire.