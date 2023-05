Belgique : La fontaine marocaine «Al Jalia» de Bruxelles inaugurée

L'ambassadeur du Maroc en Belgique et au Luxembourg, Mohammed Ameur a pris part, ce samedi à Bruxelles, à la cérémonie d’inauguration de la fontaine marocaine «Al Jalia». La fontaine a été réalisée par «Akhbarona Aljalia» et l’ASBL «Al Jalia News» et «Espoirs et sourires» en collaboration avec le Conseil de la communauté marocaine à l'étranger (CCME), indique l'ambassadeur du Maroc.

«Pour l’Ambassadeur, l’inauguration de cette fontaine artisanale marocaine s’inscrit dans le cadre du renforcement des liens d’amitié entre les deux royaumes. C’est l’occasion aussi de rendre hommage à l’action des Marocains, toutes générations confondues, pour le développement et le progrès de la Belgique et en même temps leur contribution majeur au développement du Maroc», ajoute la représentation diplomatique.

La cérémonie d’inauguration s’est déroulée en présence de Catherine Moureau, Bourgmestre de Molenbeek Saint-Jean, de Mustapha Haltout, consul général du Maroc à Bruxelles et de Paul Dahan, directeur du Centre culturel juif marocain ainsi que de responsables et de personnalités de divers horizons.