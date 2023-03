Maroc : Vers un renforcement de la contribution des MRE au développement des régions

Reconnu comme un réel levier de développement national, l’apport des Marocains du monde sur le plan socioéconomique est palpable particulièrement au niveau local. C’est pour canaliser ces énergies et en faire des projets pérennes institutionnalisés que le Conseil de la communauté marocaine à l’étranger (CCME) et l’Association des régions du Maroc (ARM) tiennent, ce jeudi à Rabat, un séminaire sur le thème «Renforcer la contribution des Marocains du monde au développement des régions». Dans le contexte du débat amorcé au lendemain du discours royal, le 20 août 2022 à l’occasion du 69e anniversaire de la Révolution du roi et du peuple, cette journée d’étude connaît la participation d’élus régionaux, d’institutions nationales et internationales, d’associations et de chercheurs marocains, du Maroc et de l’étranger.

L’objectif principal de cette rencontre est de «mettre en lumière le rôle et la contribution des collectivités territoriales, notamment des régions, dans la mobilisation des compétences marocaines à l’étranger et faire émerger les attentes et les besoins des régions en la matière, ainsi que les bonnes pratiques et initiatives mises en place pour intégrer la diaspora marocaine au niveau territorial», indiquent les organisateurs. Président du CCME, Driss El Yazami a déclaré à Yabiladi que ce colloque se tenait dans le contexte de plusieurs dynamiques fondamentales, notamment «la régionalisation qui fait des régions et des collectivités un acteur essentiel, prééminant dans le développement économique».

«Il y a aussi le constat que de très nombreuses initiatives de Marocains du monde se font au niveau local et régional, parfois à un niveau très local, dans les villages. Il y a une implication des compétences marocaines, l’attachement des parents aux régions se constate aussi chez les enfants de l’émigration, avec une dynamique nationale globale d’ouverture à la migration, au monde, aux projets sectoriels qui se développent», a ajouté Driss El Yazami, soulignant ainsi que «c’est un moment charnière où nous pourrions amplifier l’implication des MDM dans le développement, en renforçant leur lien avec les collectivités territoriales». «Une politique nationale qui ne se déclinerait pas sur le plan régional et territorial serait hémiplégique, d’une certaine manière», a-t-il indiqué.

Harmoniser les contributions des MRE et le développement des régions

Présidente de l’ARM, Mbarka Bouaida a déclaré à Yabiladi que les représentants régionaux étaient «conscients de l’importance que revêt cette large frange de la population marocaine que sont les Marocains du monde». Dans un contexte de crise sanitaire depuis 2020 et malgré les difficultés financières des ménages dans les pays d’accueil, les transferts des MRE ont d’ailleurs connu des records historiques successifs, devenant la première ressource financière extérieure du Maroc.

Ce constat en dit long sur les retombées de ces contributions au niveau local, mais qui gagneraient à être mieux canalisées, notamment en informant les MRE sur les opportunités d’investissement dans ces régions. Réagissant sur ce point, Mbarka Bouaida a indiqué à notre rédaction que «les Marocains du monde apportent beaucoup à l’économie du pays, avec des transferts très considérables, permettant de consolider un tissu social à tous les niveaux, surtout dans les petites villes, les douars». «C’est même un maillon de survie pour certains et de vie pour d’autres. Il faut attacher de l’importance à cette frange, l’amener à croire et à faire confiance à son pays, lui expliquer ce qui se fait ici et faire d’elle un vrai investisseur dans le pays», a-t-elle souligné.

Pour Mbraka Bouaida, également présidente du conseil régional de Guelmim-Oued Noun, «c’est là l’importance de cette rencontre» qui rapproche les MDM avec les conseils régionaux et les régions du Maroc, «surtout que la Constitution et les lois organiques donnent désormais une prééminence aux conseils régionaux, dont la compétence propre est le développement socioéconomique et la promotion de l’attractivité économique dans l’enceinte du territoire». «Nous sommes là pour mieux connaître ces MDM, structurer cette connaissance à travers le CCME, les écouter, les informer de nos plans de développement régionaux et voir comment créer un pont durable dans le temps qui soit surtout institutionnel», a-t-elle souligné.

«Aujourd’hui, il existe beaucoup d’initiatives, mais elle restent des initiatives qui doivent être pérennes, durer dans le temps et que l’on puisse structurer. Nous avons entendu certains exemples et belles initiatives dans certaines régions et qui peuvent être dupliquées de manière institutionnelle et durable dans d’autres.» Mbarka Bouaida, ARM

Mbarka Bouaida estime qu’il est «important d’utiliser ce relai des compétences marocaines à l’étranger, pas seulement pour l’argent». «Quand on parle des compétences, il y a les compétences techniques, l’ouverture d’esprit, la compétences stratégique, académique et on souhaiterait utiliser ce relai pour mieux communiquer à travers eux dans le monde ; ce sont des Marocains d’ailleurs, qui connaissent leur pays d’origine et de résidence, ils peuvent créer des ponts entre les deux, amener des investisseurs et développer la coopération décentralisée», ajoute encore la présidente de l’ARM.

Les régions comme socle des dynamiques de développement

Consultant en évaluation des politiques publiques entre la France et le Maroc, sollicité pour préparer ce séminaire avec l’ARM et le CCME, Hicham Yazami estime pour sa part que «depuis le discours royal portant sur les compétences marocaines de l’étranger, il y a une réinterrogation des politiques publiques et le gouvernement est à l’œuvre pour préparer de nouvelles mesures, en faveur de la mobilisation des MDM». «Nous avons considéré, avec l’ARM et le CCME, qu’il est temps de mobiliser réellement les douze régions sur cette thématique, au-delà des déclarations d’intention, avec un canevas qui servira de base, des recommandations et des engagements pour chaque région. Nous souhaitons d’ailleurs aller vers les territoires et décliner ce colloque, région par région», nous a-t-il déclaré.

Le consultant souligne l’importance d’un débat «avec nos concitoyens marocains pour savoir quelle place ils entendent laisser à leurs concitoyens résidents à l’étranger, un débat avec les composantes de la société civile, les chefs d’entreprise, l’écosystème, les institutionnels et les politiques, vu que les enjeux des migrations et du développement sont divers, sur le plan territorial, de même que les dynamiques, les générations d’émigration, les besoins et les aspirations». L’idée sera ainsi de décliner territorialement les propositions du colloque et «avoir une feuille de route, au niveau de l’ARM, comme socle institutionnel, avec un outil en cours d’élaboration que sont les Programmes de développement régionaux, qui doivent être la base de la mobilisation des MDM sur un ensemble de compétences», indique Hicham Yazami.

«Nous souhaitons surtout que les MDM puissent trouver leur place au sein des instances représentatives de démocratie participative dans chaque région. Il y a aujourd’hui trois instances, sur l’égalité des genres, la parité et la lutte contre les discriminations, le développement économique et la question des jeunes. Nous considérons que les MDM peuvent y siéger avec leurs concitoyens pour créer des émulations entre les différentes générations pour porter le développement des territoires, avec la société civile et les acteurs institutionnels, d’une manière harmonieuse des aspirations des uns et des autres.» Hicham Yazami

Selon Hicham Yazami, ce colloque et ses réflexions ont déjà eu des échos auprès du gouvernement. Il propose notamment l’idée d’une loi-cadre, qui «reprendrait l’ensemble des mécanismes et qui prévoirait, dans son articulation, la déclinaison territoriale et les compétences des régions en matière de prise en considération de l’apport des MDM pour rappeler l’engagement institutionnel, tout en ayant cette double-articulation, dans le cadre de la régionalisation avancée avec l’Etat centralisateur, les walis et chacune des régions».