Comment amortir l’impact du coronavirus sur les transferts des Marocains résidant à l’étranger ?

Plusieurs aspects de la vie sont impactés par la pandémie mondiale du coronavirus. Dans cette perspective, la chercheuse associée au Timbuktu Institute (Sénégal) Fatima Lahnait propose de repenser les formes actuelles de la coopération entre l’Afrique et l’Europe, notamment sur le plan socioéconomique à travers les diasporas des pays africains.

L’une de ses récentes publications prône ainsi une approche sociale dans l’analyse des bouleversements économiques qu’engendre la crise sanitaire mondiale, notamment au niveau des échanges des flux financiers. En effet, les ressortissants du contient établis ailleurs y gardent un rôle important, qu’il est intéressant d’analyser à la lumière de la crise sanitaire, explique la chercheuse auprès de Yabiladi.

Une approche solidaire dans le traitement des devises

Le Maroc n’est pas en reste, sa diaspora étant d’ailleurs une grande pourvoyeuse de transferts en devise. La chercheuse et consultante franco-marocaine rappelle qu’«une grande partie des emplois relèvent de l’informel, ce qui implique un impact économique important de la pandémie sur beaucoup de ménages, ces derniers étant nombreux à dépendre de l’aide financière d’un proche MRE».

«Cette source de revenus, vitale pour certains foyers, va diminuer avec la pandémie», souligne Fatima Lahnait, qui cite plusieurs raisons. Tout d’abord, «même si la diaspora marocaine tente d’envoyer de l’argent, tous les services chargés du processus ne sont pas opérationnels» à cause du confinement sanitaire. De plus, «la régularité de ces envois, de même que les montants, s’amoindrissent au fur et à mesure du rallongement des démarches préventives contre le covid-19, surtout si ces MRE sont en chômage partiel».

«Cette tendance risque de s’accroître encore, tant qu’il n’y a pas clairement de visibilité sur la reprise normale des activités économiques dans les pays européens grandement touchés par la pandémie», analyse encore la chercheuse. Quelques jours après l’annonce de l’urgence sanitaire au Maroc, les analyse économiques ont d’ailleurs prédit une forte baisse de ces opérations.

Ces effets se ressentiront même dans le quotidien des familles au Maroc, comme l’explique Fatima Lahnait : «Le confinement implique qu’une seule personne par foyer soit habilitée à sortir. Parfois, celle-ci n’a pas de compte bancaire ou n’est pas en capacité de réceptionner les sommes envoyées en temps et en heure, compte tenu des contraintes sanitaires.»

A chaque problème une solution, la chercheuse soutient «une option collaborative de la solidarité entre les Marocains des deux rives».

Les cagnottes en ligne, un paliatif à la baisse des transferts

Fatima Lahnait cite l’exemple d’une initiative lancée pour son village d’origine, Tidnas (près de Taliouine), pour lequel des MRE ont ouvert deux cagnottes en ligne, faute de pouvoir pérenniser leurs transferts habituels. L’une sert désormais à approvisionner les familles nécessiteuse en denrées alimentaires, la seconde servant à équiper les enfants en ordinateurs, pour assurer la continuité de l’enseignement à distance.

«Gâce à cela, la diaspora peut mieux aider le village, qui souffre doublement d’une maigre saison agricole à cause de la sécheresse et de la stagnation économique à cause de la pandémie.» Fatima Lahnait

L’usage de ce fond est simplifié, grâce au mode de fonctionnement de la cagnotte en ligne. «Ses initiateurs désignent une personne qui a un compte bancaire et qui réceptionne les sommes réunies ; elle se charge de coordonner les achats de denrées, de les réunir et veiller à leur répartition auprès des familles», décrit la chercheuse.

Mais si cette solidarité palie les limites de systèmes financiers fragilisés par la pandémie, Fatima Lahnait souligne qu’elle gagnerait à être renforcée par une humanisation des politiques envers les MRE. «L’écoute est très importante pour réussir une chaîne de solidaire participative, où on se complète les uns les autres», plaide-t-elle en appelant à «une meilleure prise en charge» de ce volet.

«C’est intragénérationnel, les MRE sont très attachés à leur pays, mais des réactions à la suite de la propagation de la pandémie les ont laissés sous le choc : ils n’arrivent pas à rapatrier leurs proches en séjour temporaire, à rapatrier leurs morts, les explications ou solutions ne leur sont pas données rapidement, mais ils sont invités à continuer leurs transferts en devise, même si les sommes diminuent», décrit-elle.

Pour que les MRE ne soient pas ainsi réduits à une simple source pour l’économie marocaine, Fatima Lahnait recommande d’«investir ces contributions dans des projets concrets et d’intérêt commun, dont les résultats sont visibles et profitent au pays, avec sa communauté nationale et celle établie à l’étranger».