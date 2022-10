Insolite : Le prince moulay Hicham pousse la chansonnette dans la rue

Le prince moulay Hicham ne peut pas résister à danser sur du rock classique, même dans la rue. Une vidéo publiée samedi sur les réseaux sociaux a montré le cousin germain du roi Mohammed VI en train de chanter et danser à Montréal, admiratif de la performance d’un artiste de rue.

«Au Canada, j'ai donné une conférence à l'Université de Laval sur mon nouveau livre "Pacted Democracy in the Middle East : Tunisia and Egypt in comparative perspective"», a-t-il indiqué sur son compte Instagram. «En attendant, voilà comment je me suis détendu au coin d'une rue de Montréal», a-t-il ajouté en commentaire à la vidéo, en affirmant avoir dansé malgré le fait qu’il était «un peu rouillé».

Le prince a avoué que le rock classique reste son «genre musical préféré», affirmant avoir «profité d'un petit passage de Twist and Shout», la chanson du groupe légendaire «The Beatles».