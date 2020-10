Football : Bouchra Karboubi devient la première arbitre à diriger un match de la Botola-pro

Arbitre internationale depuis 2016, Bouchra Karboubi est entrée dans l’histoire du football professionnel marocain. Samedi, elle a été à la tête de l’arbitrage du match de Botola-pro, opposant l’Olympique club de Khouribga (OCK) au Moghreb Athlétic de Tétouan (MAT). Du haut de ses 32 ans, elle devient ainsi la première femme désignée arbitre principale pour une rencontre du championnat marocain masculin.

Du point de vue de l’arbitrage, cette rencontre a été inédite à plus d’un égard, puisque la composition des arbitres a été paritaire, ce qui serait également une première dans le football national masculin. En effet, Bouchra Karboubi a officié avec sa collègue Fatiha Jarmouni, arbitre de touche.

Les deux jeunes femmes font d’ailleurs partie des candidates en lice pour officier les matchs de la Coupe du Monde féminine de football, prévue en 2023 en Australie et en Nouvelle-Zélande. Ce parcours à succès est rendu encore plus visible, avec l’ouverture de la Fédération marocaine royale de football (FRMF) à la participation des femmes. En août dernier, l’institution a d’ailleurs annoncé la mobilisation des moyens financiers et organisationnels pour structurer le football féminin.

Avant cela, la Confédération africaine de football (CAF) a désigné Bouchra Karboubi, en 2018, parmi les arbitres de catégorie Elite A, l’année où la Marocaine a dirigé des matchs en phase finales de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) féminine.