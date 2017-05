PSG Academy Cup : Le Maroc, champion du monde pour l’année 2017

La sélection Maroc U11 a remporté, dimanche 7 mai, la Coupe de l’Académie de Paris Saint-Germain (PSG) pour devenir le champion du monde de l’édition 2017.

Face aux Brésiliens et après une séance de tirs au but, les joueurs de football issus de la PSG Academy de Casablanca ont su s’imposer, grâce notamment à la détermination du gardien de but.

Ils étaient plus de 200 footballeurs, venus de toutes les académies de football de PSG à travers le monde à pour prendre part à ce tournoi, organisé à Paris. La finale a été notamment marquée par la présence de Nasser Al-Khelaifi, président parisien venu apporter son soutien aux finalistes brésiliens et marocains.