Rihanna critiquée pour sa référence à un hadith musulman

La chanteuse, actrice et femme d’affaires Rihanna a été critiquée pour avoir utilisé un hadith musulman dans une campagne de promotion pour sa marque de mode Fenty, a rapporté lundi Newsweek.

Lors du défilé de sa marque de lingerie Savage X Fenty, les mannequins portant sa dernière collection ont posé aux rythmes d’une chanson intitulée «Doom». La chanson controversée, créée par la productrice française installée à Londres, Coucou Chloé, comprend des couplets de hadith.

i feel like islamaphobia is so normalised to the point where people are calling us dramatic for being mad when our religion gets disrespected? hadith are sacred words of the prophet, they’re used to guide muslims & are second to only the Quran. rihanna should know better.