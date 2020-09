Province de Jerada : Les mesures restrictives contre le coronavirus prolongées jusqu'au 6 octobre

Les autorités provinciales de Jerada ont décidé la prolongation jusqu'au 06 octobre des mesures restrictives prises le 22 septembre pour une semaine dans l’objectif d’enrayer la propagation de la pandémie du nouveau coronavirus.

Sur la base du suivi quotidien de la situation épidémiologique au niveau de la province, marquée par une hausse remarquable du nombre de contamination, et des recommandations de la réunion du comité provincial de vigilance, tenue lundi, il a été décidé la prolongation, pour une semaine renouvelable (jusqu’au 6 octobre à 18h), de l’application de ces mesures, indiquent les autorités provinciales dans un communiqué.

Ces mesures concernent l’imposition d’un permis exceptionnel pour se déplacer de et vers la ville de Jerada, délivré par les autorités compétentes. Elles concernent aussi l’interdiction des rassemblements dans les espaces publics, ainsi que des fêtes, des cérémonies de mariage, des funérailles et des réunions familiales.

Il s’agit aussi de la fermeture des salles de jeux, des salles de sport, des terrains de proximité et des parcs publics, en plus de la fermeture des commerces, cafés, restaurants et snacks à 22h et la réduction de la capacité des transports publics (taxis et bus) à 50%.

Il a été aussi décidé le maintien de la fermeture partielle, au niveau de la ville de Jerada, des quartiers Al Mjahaz et Oulad Sidi Ali, qui constituent encore des foyers épidémiques, en sus de la fermeture partielle du quartier Al Massira et la prise d’un ensemble de mesures exceptionnelles portant sur l’interdiction des déplacements de et vers les trois quartiers concernés par la fermeture, sauf à des fins professionnelles, humanitaires ou sanitaires.

Le communiqué annonce de même la fermeture des hammams, salons de coiffure et salles de sport situés dans ces trois quartiers, et la fermeture à 20h des commerces, restaurants et snacks. Par ailleurs, ces mêmes mesures pourraient être appliquées dans les différentes localités de la province suivant la situation épidémiologique, relève-t-on, tout en soulignant la possibilité de lever ces restrictions en fonction de l’amélioration des indicateurs liés à cette pandémie.

Enfin et tout en réitérant l’interdiction des fêtes, cérémonies de mariage et réunions familiales qui étaient à l’origine de la hausse du nombre des cas de contamination au coronavirus, les autorités provinciales invitent l’ensemble des citoyens à se tenir au respect du port de masque et de la distanciation sociale.