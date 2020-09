L’Arabie saoudite lance une application pour l’inscription à la Omra

Le ministre saoudien du Hajj et de la Omra, Muhammad Saleh Benten, a annoncé que le gouvernement avait lancé, ce lundi, une application spécialement conçue pour l’organisation de la reprise de la Omra, dans le contexte particulier de la pandémie mondiale du nouveau coronavirus.

Cet outil digital, baptisé «i’îtamarna», permet de tenir dans de bonne conditions sanitaires l’accueil de 12 groupes pèlerins par 24 heures. Ce dernier sont eux-mêmes répartis en petits groupes, dont chacun est accompagné d’un spécialiste de la santé. Dans cette première étape de reprise, les personnes accueillies devront être âgées entre 18 et 65 ans.

Le ministre a expliqué que le service de l’application était gratuit et que seuls ceux ayant fait leurs réservations dessus peuvent être accueillis sur les lieux du pèlerinage, dans un souci de protéger visiteurs et population locale de la pandémie.

Le responsable a également annoncé la mise en place d’«un circuit spécialement conçu pour les pèlerins étrangers», afin de faciliter leur arrivée et leur retour, par le biais de la même application. Sur l’interface, ils pourront en effet consulter les lieux de réservations d’un logement, tandis qu’il revient au ministère de la Santé d’autoriser le déplacement ou non selon les pays et leur situation épidémiologique.

Dans ce sens, le ministre a affirmé que le Comité suprême pour la Omra œuvrait pour «créer les conditions de sécurité sanitaire appropriées, tout en prévoyant des outils alternatifs pour la reprise de la Omra, en cas de problèmes techniques sur l’application en question». Le fonctionnement des hôtels seront également soumis à des conditions pour l’accueil des pèlerins.