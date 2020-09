Le Maroc et l’Algérie dans le TOP 10 des principaux importateurs d'armes dans la région MENA

Entre 2015 et 2019, le Maroc a été l’un des 10 principaux destinataires d'armes importées au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, selon un rapport du Center for International Policy (CIP), publié en ce mois de septembre.

Lors de cette même période, le royaume a importé moins que la moitié de «la valeur de l'indicateur de tendance (TIV)» d’armes entre 2010 et 2014, précise le centre basé à Washington, DC et à New York, aux Etats-Unis et fondé en 1975. Et de souligner que les Etats-Unis (91% des importations), la France (9%) et le Royaume-Uni (0,3%) ont été les principaux exportateurs d’armes à destination du Maroc.

Le rapport du CIP précise ainsi que le Maroc a figuré à la 10ème place, comparé à ses voisins arabes. Ainsi, il arrive loin derrière son voisin algérien (3e), mais aussi de l’Arabie saoudite (première place), l’Egypte, les Emirats, l’Iraq, le Qatar, Israël, la Turquie et le Sultanat d’Oman.

Le rapport documente les principaux fournisseurs et destinataires d'armes dans la région MENA entre 2015 et 2019, sur la base des données compilées par le Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI).